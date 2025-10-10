Lärare i Hemkunskap åk 6-9 på Vallhallaskolan
2025-10-10
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vallhallaskolan ligger naturskönt mitt i Oskarshamns stadspark. Varje dag undervisas 640 elever i åk F-9 och på våra två fritidshem av cirka 85 pedagoger. Skolan innefattar även en fritidsgård med kvällsöppet för våra ungdomar. Pedagogerna är indelade i 6 arbetslag med tillhörande arbetslagsledare. I skolans ledningsgrupp ingår rektor, tre biträdande rektorer samt arbetslagsledarna.
På Vallhallaskolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skolgång. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité. Vi har ett genuint intresse av skolutveckling utifrån läroplan, skollag och aktuell forskning. Vårt samarbete är en förutsättning för framgång, tillsammans skapar vi en trygg och inkluderande skola för alla våra elever. Vi når bra resultat och söker medarbetare som kan bidra till detta. Medarbetarna på Vallhallaskolan har en egen dator och arbetstelefon.
Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att utvecklas och vara med och påverka? Vill du arbeta inom skolans värld där vi utmanar varandra och känner arbetsglädje? Vill du arbeta på en arbetsplats där vi kan, vill och vågar? Varmt välkommen att söka tjänst på Vallhallaskolan!Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Vi söker en kollega i Hkk. Tjänsten innebär undervisning i Hkk åk 6-9.
Tjänsten omfattar 100%. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger och tillsammans med arbetslaget och i ämnesgrupper arbetar du och dina kollegor för att främja elevernas utveckling mot målen. Gott samarbete och stöd erbjuds i både arbetslag och ämneslag, då vi har hög lärarbehörighet i samtliga ämnen på skolan.
Alla elever i åk 1-9 har en egen dator och vi använder Google Classroom i åk 4-9 i samtliga ämnen och Digiexam åk 6-9. Samtliga klassrum är utrustade med ljudanläggning och projektor och vi har god tillgång till läromedelsböcker.
Pedagogerna har en egen arbetsdator och arbetstelefon. Vi har stor pedagogisk frihet, där ledarskap, relationsbyggande, tydlighet, tillgänglig lärmiljö och studiero är i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation i Hkk.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom skolans värld. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så därför uppmanar vi även dig utan lärarbehörighet, men med erfarenhet och talang för att jobba med elever, att söka våra tjänster.
Det är viktigt för oss att du kan bygga goda relationer, är lyhörd, tydlig, kreativ och möter varje elev utifrån elevens förutsättningar. Du är en social lagspelare, trygg person och lösningsorienterad med ett positivt förhållningssätt. Vi vill att du är en van IT-användare och att du kan använda varierande digitala verktyg i undervisningen. Du är en god organisatör och leder arbetet mot verksamhetens mål. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Du som är nyexaminerad lärare erbjuds mentor.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi tillämpar löpande rekrytering.
Välkommen med din ansökan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
