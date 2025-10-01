Lärare i hem- och konsumentkunskap till Lillåns skola 7-9
Är du en driven och engagerad lärare som vill vara med att skapa en inspirerande miljö för våra elever? På Lillåns skola får du möjligheten att arbeta med kompetenta och engagerade kollegor samt härliga elever. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Hos oss kommer du att undervisa i hem- och konsumentkunskap för årskurs 7-9 och fungera som mentor. Som lärare bidrar du till att utveckla skolans pedagogiska arbete genom planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i samarbete med kollegor. Ditt ansvar är att motivera elever till goda resultat genom tydliga mål och anpassad metodik. Som mentor, i samarbete med en kollega, stöder du elever i deras studier och sociala utveckling, följer deras närvaro, och har regelbunden kommunikation med vårdnadshavare, inklusive terminsvisa utvecklingssamtal.
På vår skola har vi en strävan att skapa den bästa studiemiljö som möjligt för att ge eleverna en solid kunskapsgrund inför deras fortsatta studier på gymnasiet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningen inom hem- och konsumentkunskap.
• arbetslagsarbete
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• tillsammans med skolans personal delta i övrigt arbete på skolan och bidra med det gemensamma utvecklingsarbetet på skolan
Om arbetsplatsen
Lillåns skola F-9 är en skola belägen i bostadsområdet Lillån i norra delen av Örebro. Skolan har ca 920 elever varav ca 550 elever går på Lillåns skola 7-9.
Personalen på Lillåns skola 7-9 är organiserad i 5 arbetslag, där elevhälsan är ett av dessa. På skolan har vi väl fungerande arbetslag, vilket är en viktig del i arbetet med att ge våra elever bästa tänkbara skolgång. På Lillåns skola F-9 arbetar vi för att på bästa sätt bidra till elevers och pedagogers lärande och utveckling. Skolans personalgrupp är stabil och vi har låg personalomsättning. Våra ledord är; * Lärande * Kunskap * Trygghet.
Lillåns skola F-9 ingår i en intraprenad med Lillåns Södra skola. Det innebär att skolan har ett större ekonomiskt friutrymme.
Läs mer om vår skola här: Lillåns skola
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare hos oss är det viktigt att du är en lugn och stabil person som bidrar till en trygg skolmiljö. Du arbetar bra med andra där du har ett lyhört bemötande samt lyssnar och kommunicerar. Vidare har du även kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Du är tydlig i din kommunikation där du säkerställer att budskap når fram samt tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du har även lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap för årskurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• erfarenhet av undervisning i hem- och konsumentkunskap
• erfarenhet av att arbeta som mentor i grundskolaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 7 januari 2026 - tom 22 december 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
