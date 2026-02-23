Lärare i hem- och konsumentkunskap till Elin Wägnerskolan
2026-02-23
Arbetsuppgifter
Välkommen till Elin Wägnerskolan - en högstadieskola i centrala Växjö! Vi söker nu för start i augusti en lärare i hem- och konsumentkunskap. Är det du?
Skolan kännetecknas av värdeskapande och ämnesövergripande arbetssätt som inkluderar såväl ämnesövergripande planering som undervisning, nära kontakt med omvärlden och ett entreprenöriellt förhållningssätt där elevernas lärande ska vara till nytta för andra. Målet är att utbilda kompetenta, ambitiösa och engagerade samhällsmedborgare med kritiskt tänkande och handlingskraft. Verksamheten bygger på kollegialt samarbete och gemensamma lärandesituationer för att skapa en miljö där alla arbetar mot samma mål elevernas bästa. Skolan har engagerad och kompetent personal, en väl fungerande elevhälsa och ett starkt fokus på språkutvecklande arbete. Organisationen består av ämneslag, arbetslag, ledningsgrupp och fem förstelärare.
Hos oss får du arbeta i ett arbetslag runt 4 - 5 klasser och i tjänsten ingår även eventuellt mentorskap tillsammans med mentorskollega i arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i hemkunskap för årskurs 6-9. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av undervisning. Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande.
I andra hand kan även du som studerar till lärare eller som har erfarenhet av arbete inom läraryrket bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning som lärare krävs dock lärarlegitimation med behörighet att undervisa i aktuella ämnen och årskurser.
Utöver ämneskunskap ser vi gärna att:
* Du vill undervisa ämnesövergripande tillsammans med en grupp kollegor och med fokus på att vi arbetar tillsammans med och genom vår omvärld.
* Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet med både elever och kollegor och du erbjuds det tillbaka.
* Du har förmågan att möta elevers olika behov genom att lyssna på elever, diskutera med kollegor och forma din undervisning utifrån framgångsfaktorer för undervisning, i dialog med kollegor och utifrån elevers intresse och inflytande.
* Du är modig och vill utvecklas och fortsätta lära tillsammans med andra.
* Du vill arbeta i team och bidrar till utveckling av verksamheten utifrån skolans utvecklingsarbete, egna erfarenheter och forskning.
I ditt personliga brev ber vi dig kort beskriva för oss på vilket sätt du kan bidra till ovanstående.
Vi är nyfikna på dig! Välkommen att höra av dig om du har frågor och välkommen med din ansökan!
