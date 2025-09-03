Lärare i hem- och konsumentkunskap till Älghultskolan
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet / Grundskollärarjobb / Uppvidinge Visa alla grundskollärarjobb i Uppvidinge
2025-09-03
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Älghultskolan är en tvåparallellig högstadieskola med cirka 110 elever. Skolan är helt nybyggd och hemkunskapsköket är således modernt. Vi har alltid våra elevers utveckling, lärande, trygghet och studiero i fokus.
Älghult ligger cirka 35 minuters bilväg från Nybro, Lessebo, Braås och Rottne.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Till Älghultskolan söker vi nu en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9. Som en del av Älghultskolans arbetslag bidrar du aktivt till att utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar du undervisningen utifrån gällande styrdokument och verksamhetens mål.
I tjänsten ingår även delat mentorskap för en klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet i hem- och konsumentkunskap. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i din ledarroll och skapar lärmiljöer där eleverna känner sig trygga, engagerade och delaktiga. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur i kombination med omtanke. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar aktivt utifrån verksamhetens värdegrund för att främja allas lika värde. Vi ser också att du har ett positivt förhållningssätt och ett genuint intresse för att utveckla verksamheten.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275965". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet Kontakt
Rektor
Joakim Einarsson joakim.einarsson@uppvidinge.se 0474-474 13 Jobbnummer
9491060