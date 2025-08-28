Lärare i Hem- och konsumentkunskap på Daltorpskolan 7-9
2025-08-28
Lockas du av att utmana och stötta elever så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever? Bra, då kan det här vara ett jobb för dig!
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Daltorpskolan ligger i sydvästra delen av Borås med tio minuters promenadväg till centrum. Skolan är modern och består av olika byggnader. Huvudbyggnaden är vacker och i gammaldags pampig stil och på skolan går ca 400 elever.
På skolan arbetar vi målstyrt och ledarskapet samt förhållningssättet bygger på goda relationer. Vi lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, bibliotek, studie- och yrkesvägledare och skolledning.
Som lärare i hem- och konsumentkunskap har du ansvar för förberedelse, genomförande och uppföljning samt bedömning av undervisningen. Det är viktigt att du vill vara med och utveckla skolans undervisning i ämnet och att du vill arbeta med elevernas utveckling och lärande ur ett helhetsperspektiv.
Genom att du är väl medveten om skolans uppdrag så arbetar du utifrån gällande mål och riktlinjer. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och tillsammans med dina kollegor utformar ni en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap för årskurserna 7-9.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
