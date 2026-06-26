Lärare i hem- och konsumentkunskap och franska till Ånestadsskolan 7-9
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2026-06-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som lärare i hem- och konsumentkunskap och franska är ditt huvudsakliga uppdrag att väcka nyfikenhet och skapa en varierad, utmanande och trygg lärmiljö. Det här är ett vikariat under läsåret 2026/2027 där du undervisar 85 % i hem- och konsumentkunskap för årskurs 6–9 samt 15 % franska i ordinarie språkvalsgrupper åk 6.
I den här rollen kommer du arbeta med att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån Lgr22.
Integrera digitala verktyg som en naturlig del i den pedagogiska vardagen.
Dela ett mentorskap för en klass i årskurs 9 tillsammans med en kollega, där ni stöttar elevernas utveckling och har en nära dialog med vårdnadshavare.
Samarbeta aktivt inom det praktisk-estetiska ämneslaget samt språkämneslaget för att driva det kollegiala lärandet framåt.
Din arbetsplats
Ånestadsskolan ligger nära centrala delarna av Linköping och har två skolenheter, åk F-6 och åk 7-9. Varje enhet har en rektor och en biträdande rektor. Denna tjänst är placerad på enheten 7-9 som har ca 270 elever och 45 medarbetare. Hit kommer elever från olika delar av Linköpings kommun.
Hos oss är elevens bästa alltid i fokus och vi jobbar aktivt med trygghet och studiero. Vår verksamhet präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje. Vår personal utvecklar ständigt verksamhetens arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och bli bekräftade i sitt lärande.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunkap samt franska i åk 6-9. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 6-9. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 6-9. Alternativt har du ämneskunskaper i hem- och konsumentkunkap samt franska från annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren ser som relevant. Det är meriterande om du tidigare har undervisat i hem- och konsumentkunkap samt franska.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 6-9 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 6-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-07
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-08-06
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17564
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
9981907