Lärare i Hem- och konsumentkunskap och annat ämne åk6-9
Landskrona kommun / Grundskollärarjobb / Landskrona Visa alla grundskollärarjobb i Landskrona
2025-08-18
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Västervångskolan är Landskronas största grundskola med ca 760 elever. Skolan ligger i de nordvästra delarna av staden och vi har ett stort upptagningsområde som gör att vi har ett varierat elevunderlag. Att skapa förutsättningar för våra elever att bli redo för framtiden och för nästa steg i livet är vårt viktigaste uppdrag.
På vår skola är det viktigt att skapa en god och inkluderande lärmiljö för alla elever och att ha förmåga att individuellt kunna anpassa undervisningen efter elevernas styrkor, behov och förutsättningar. Du behöver även vara en tydlig ledare i klassrummet där du ger alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi sätter stor vikt vid förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor samt skolledningen på skolan. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta språkstärkande och språkutvecklande i din undervisning.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter som lärare med undervisning. Planering, genomförande, utvärdering samt dokumentation av densamma tillsammans med kollegor. Följa upp undervisningen och elevernas resultat i samarbete och dialog med dina kollegor. Du är en viktig del av ditt arbetslag och har ett nära samarbete med skolledning, elevhälsoteamet och andra professioner internt och externt. I tjänsten ingår mentorskap.Kvalifikationer
* Legitimerad lärare i Hem- och konsumentkunskap - Krav
* Lärarlegitimation krävs
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad Kontakt
Biträdande rektor
Cecilia Thorsell Paravac cecilia.thorsellparavac@landskrona.se 0418474151 Jobbnummer
9463857