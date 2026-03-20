Lärare i Hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9 till Mellringeskolan
2026-03-20
Är du en engagerad lärare som vill ge elever trygghet, inspiration och meningsfulla kunskaper i hem- och konsumentkunskap? Brinner du för att skapa undervisning som är både praktisk, utmanande och relevant för elevernas vardag? Då kan du vara den lärare vi söker, välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Mellringeskolan söker just nu lärare i i Hem- och konsumentkunskap. I rollen arbetar du tillsammans med dina kollegor för att alla elever ska möta en inspirerande undervisning. Du ingår i ett arbetslag som leds av en arbetslagsledare. Skolan har flera profiler där du tillsammans med andra bidrar till att väcka nyfikenhet och öka lusten att lära.
I denna tjänst kommer du undervisa 80 % i Hemkunskap för årskurs 6-9 och resterande del undervisar du i ytterligare ett ämne för årskurs 7-9, beroende på din ämnesbehörighet. I tjänsten kan det blir aktuellt att ha mentorskap för en grupp elever, då ingår utvecklingssamtal och regelbunden kontakt med hemmet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra, utvärdera och bedöma den egna undervisningen och elevernas arbete
• planera och delta i schemabrytande aktiviteter med eleverna
• aktivt delta i olika konferenser kring eleverna
• ha regelbunden kontakt med hemmet
• arbeta tillsammans i arbetslaget för att skapa bästa möjliga lärmiljö för eleverna
Om arbetsplatsen
Mellringeskolan är sedan januari 2025 en F-9 skola med ca 500 elever och 80 personal. Majoriteten av eleverna svarar i skolans trygghetsenkät att de trivs på skolan och vi vuxna utgår ifrån att elever vill lyckas. Skolan har en elevhälsogrupp där kurator, specialpedagog, speciallärare och skolledare ingår. Gruppen träffas en gång i veckan för att följa upp arbetet kring elever. Eleverna möter också skolans elevkoordinatorer som skapar trygghet i korridorer och på raster. Vår fritidsledare håller cafeterian öppen och ordnar olika aktiviteter för skolans elever på högstadiet. Mellringeskolan är en skola med framtidstro där vi i den nyliga sammanslagningen skapar samarbetsformer som ska trygga elevens hela skolgång från förskoleklass till åk 9 och där är du med och gör skillnad.
Läs mer om vår skola här: Mellringeskolan
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare hos oss är det viktigt att du är en lugn och stabil person som bidrar till en trygg skolmiljö. Du arbetar bra med andra där du har ett lyhört bemötande samt lyssnar och kommunicerar. Vidare har du även kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Du är tydlig i din kommunikation där du säkerställer att budskap når fram samt tar ansvar för sin uppgift och driver dina processer vidare. Du har även lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Hem- och konsumentkunskap för årskurs 6-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• erfarenhet av undervisning i årskurs 6-9
• utbildning i ICDP eller motsvarande utbildning inom vägledande samspel
• erfarenhet av digital elevdokumentationTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 80-100%
Tillträde: 12 augusti 2026
Antal tjänster: 2
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 6 april. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
