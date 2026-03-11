Lärare i Hem- och konsumentkunskap (åk 6-9) - vikariat
2026-03-11
Lärare i Hem- och konsumentkunskap (åk 6-9) - vikariat
Fridaskolan i Mölnlycke
Trivs du i en skola där kunskap, samarbete och utveckling genomsyrar vardagen?
Då kan du vara den lärare i hem- och konsumentkunskap vi söker till Fridaskolan i Mölnlycke!Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Fridaskolan är en del av Frida Utbildning AB, ett personalägt företag med visionen att bli Sveriges ledande utbildningsorganisation.
Under Frida Utbildning ryms moderbolaget samt dotterbolagen Fridaskolorna AB och Frida Professional AB. Fridaskolorna driver verksamhet från förskola till gymnasium och Frida Professional arbetar med kompetensutveckling och skolutveckling.
Vår utbildningsidé är att forma så kallade tågluffare, ansvarstagande, kreativa och nyfikna individer med trygghet att möta framtiden. Vi rustar barn och unga för ett livslångt lärande och ett medvetet deltagande i samhället.
Fridaskolan i Mölnlycke startade 2010 och är en grundskola med cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan ligger med gångavstånd till Mölnlycke centrum och har både natur och stadsliv inom räckhåll, vilket ger goda möjligheter till variation i undervisningen och inspiration i vardagen.Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad lärare i Hem- och konsumentkunskap för årskurs 6-9.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under läsåret 2026/2027, med start vid höstterminens början i augusti 2026, då ordinarie lärare är föräldraledig. Vikariatet omfattar hela läsåret.
Vi ser gärna att du har behörighet i ytterligare ämne för årskurs 6-9, vilket ger möjlighet att kombinera ämnen utifrån skolans behov och din kompetens. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån skolans gemensamma riktning och elevernas behov. I hem- och konsumentkunskap arbetar vi med att ge eleverna kunskaper och förmågor som stärker deras självständighet, medvetenhet och ansvarstagande, både i vardagen och som samhällsmedborgare.
Hos oss möter du kompetenta kollegor, en varm och professionell kultur samt ett närvarande ledarskap som stöttar i det dagliga arbetet. Genom kompetensutveckling, kollegialt lärande och gemensamma utvecklingsdagar får du möjlighet att växa i din roll och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Om dig
Du är legitimerad lärare i Hem- och konsumentkunskap för årskurs 6-9. Har du behörighet i ytterligare ämne ser vi det som meriterande.
Du vill arbeta i en verksamhet där ansvar, nyfikenhet och kunskap står i centrum. Du reflekterar över din roll i organisationen och bidrar till ett klimat där elever, kollegor och du själv ges möjlighet att utvecklas.
Du är trygg i ditt ledarskap och skapar en strukturerad och inkluderande lärmiljö. Du ser ämnets praktiska och teoretiska delar som en helhet och arbetar medvetet för att utveckla elevernas förmåga till självständighet, samarbete och kritiskt tänkande.
Du trivs i en föränderlig vardag och vill vara med och forma en skola som utvecklas tillsammans med sin omvärld.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en idéburen skolorganisation med en tydlig värdegrund och ett starkt kollegialt sammanhang. Du får möjlighet att påverka både din undervisning och skolans utveckling inom ramarna för vår gemensamma utbildningsidé.
Genom kompetensutveckling, utvecklingsdagar och samarbete över professionsgränser bygger vi en lärande organisation där vi lär av och med varandra. Våra elever är engagerade, delaktiga och nyfikna och tillsammans bygger vi en skola där vi vågar tänka nytt.
Ansökan och kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Hanna Grapatin
Rektor
Telefon: 070-971 28 68
E-postadress: hanna.grapatin@fridautbildning.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ersättning
