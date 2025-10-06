Lärare i hem- och konsumentkunskap, 20% till Morgongåva grundskola
2025-10-06
Vill du forma barns förståelse för mat, ekonomi och hälsa? Då har vi ett utmärkt tillfälle för dig.
Rollen
Som lärare i hem- och konsumentkunskap kommer du att undervisa elever på mellanstadiet och ge dem praktiska kunskaper som de kan använda i vardagen.
Det här är vi
Morgongåva grundskola har elevernas lärande i centrum. Vi arbetar nära varandra som kollegor och värdesätter samarbete, engagemang och en positiv stämning på skolan. Här får du möjlighet att utvecklas som lärare samtidigt som du gör skillnad för eleverna varje dag.
Är det här du?
- Du är legitimerad lärare och ämnesbehörig i hem- och konsumentkunskap för undervisning i årskurs 4-6.
- Du har erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor kopplat till ämnet.
Du är flexibel, tycker om att samarbeta och vill vara med och skapa en lärmiljö där alla elever kan växa. Det är värdefullt för oss om du har tidigare erfarenhet att undervisa på mellanstadiet. Du är engagerad och vill inspirera eleverna till lärande.
Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas innan eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på


Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
