Lärare i Hem- och konsumentkunskap - Gåvsta skola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-29
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
På Gåvsta skola möts du av engagerade elever, kompetenta kollegor och en skolmiljö där trygghet, lärande och utveckling står i centrum. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens och växa i din yrkesroll som lärare i hem- och konsumentkunskap.
Gåvsta skola är en F-9 skola som ligger i Rasbo, strax utanför Uppsala med goda pendlingsmöjligheter. Hit tar du dig enkelt och bekvämt med flera regionbusslinjer att välja på. Med buss tar det cirka 20-30 min från centralstationen. Väljer du i stället bilen är det cirka 15 minuters bilfärd från Gränby centrum.
Skolan har omkring 500 elever och är organiserad i fyra arbetslag: F–3, 4–6, 7–9 samt skolbarnsomsorg. Den naturnära och kulturhistoriska omgivningen ger dessutom rika möjligheter att integrera miljön i undervisningen och främja fysisk aktivitet, med nära tillgång till elljusspår, bollplaner och idrottshall. Skolan ingår i kommunens IBIS-nätverk.
Skolans vision är att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas – och där varje medarbetare kan att bidra med sin kompetens och utvecklas i sin yrkesroll.
Här kan du läsa mer om Gåvsta skola.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i hem- och konsumentkunskap. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.
Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. I tjänsten ingår det att vara klassföreståndare för en åk 7 tillsammans med en kollega.
I denna rekrytering är vi öppna både för heltids- och deltidsanställning. Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap. Tjänsten kräver god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande med behörighet att undervisa i matematik.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter som ger goda resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du har god förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap och anpassar ditt sätt att kommunicera efter mottagaren.
Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din roll leder och motiverar du andra mot gemensamma mål, fördelar ansvar och skapar engagemang och delaktighet i gruppen.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Kristina Brodd Bragsjö, biträdande rektor, 018-727 74 01.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03632". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Kristina Brodd Bragsjö 018-727 74 01 Jobbnummer
9983033