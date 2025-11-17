Lärare i hem och konsumentkunskap och engelska åk 6-9
2025-11-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.
För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Vår vision: Tillsammans och med glädje för alla elevens utveckling och lärande
Aspuddens skola är en mycket trevlig F-9 skola med drygt 800 elever. Vi har fantastiska omgivningar nära Vinterviken. Det är en riktig skola med skolmatsal, idrottshallar, labb-salar och väl utrustade salar för de praktisk estetiska ämnen. Hem och konsumentkunskapssalarna ligger högst upp i huvudbyggnaden men mycket ljusinsläpp och möjlighet till lugn och ro. Vår gemensamma arbetsmiljö ska vara den bästa tänkbara!
Vi strävar efter en aktiv och nyfiken vuxennärvaro i hela skolan hela dagen. Här trivs vi som gillar
lagarbete och att ha högt i tak. Skolans undervisning bygger även in traditioner så som Kockduellen, Nobelfirande med prisutdelning, författarbesök, gemensamma skolavslutningar med musikarrangemang med mera. Om du tillhör den drivna kategorin lärare med elevfokus och passion för uppdraget ser vi fram emot din ansökan.
Erfarenhet av undervisning och mentorskap på högstadiet är ett krav. Du bedriver en modern och kreativundervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka dennes såväl kunskapsutveckling som personliga utveckling. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär-och arbetsmiljö för såväl elever som personal och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du har en ämneskollega som du samplanerar och sambedömer med.
Tjänsten som lärare i hem och konsumentkunskap är ett vikariat som innefattar undervisning i årskurs 6-9 och delat mentorskap i åk 9 motsvarande ca 80%. I tjänsten ingår nu även undervisning i engelska åk 8 och åk ca 20%. Tillträde önskas till 25 januari eller så snart därefter som möjligt.
