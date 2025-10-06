Lärare i grundskolan åk 7-8; SV, SO, vikariat
2025-10-06
Mariaskolan är en av de äldsta friskolorna i Sverige med kristen profil, och har funnits i Malmö i 40 år. Vi har idag ca 250 elever i vår grundskola (F-9) och ca 100 barn i vår förskola. Skolans huvudman, den Kristna Skolföreningen i Malmö är en ideell förening och skolan ligger i Stadionområdet.
Mariaskolan återspeglar Malmös mångfald av barn och elever. Vi har som målsättning att forma trygga och nyfikna elever med mycket goda studieresultat.
Mariaskolans kristna värdegrund genomsyrar både grundskolans, fritidshemmets och förskolans verksamhet.
Vi önskar att skapa en god arbetsmiljö för både elever och anställda, samtidigt som vi strävar efter att hålla en hög pedagogisk nivå.
Idag arbetar ca 70 engagerade medarbetare i Mariaskolans grundskola, fritidshem och förskola, och vi ser fram emot att möta dig!
Vi söker nu en vikarie för vår mentor i åk 7 och lärare för årskurs 7-8 under hennes föräldraledighet.
Du kommer att arbeta tillsammans med en annan lärare som också är mentor för klassen samt undervisar i slöjd. Du blir även en del av arbetslaget för åk 7-9.
Vi söker dig som har en kristen grundsyn och vill vara med och forma våra elever till trygga, nyfikna och demokratiska individer. Vi förutsätter att du är legitimerad lärare och gärna att du har några års lärarerfarenhet.
Vi söker dig som:
• har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas
• har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik
• har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.
Vi är en liten skola som värdesätter gott samarbete, och därför är det viktigt att du kan skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och önskar att all vår personal är med och bidrar till en god arbetsmiljö, både för stora och små. Du kommer att ingå i arbetslaget på högstadiet och även vara med och utveckla undervisningen i ett ämneslag.
Mariaskolan har särskild fokus på språkinriktat arbete, värdeskapande och ämnesövergripande lärande samt det kooperativa lärandet i klassrummet.
Vi är måna om att ständigt utveckla vår verksamhet och skolutveckling och kollegialt lärande ingår som naturlig del enligt Lgr22.
• Undervisning i SV och SO samt språkval SV i åk 7 och 8, inklusive planering och uppföljning av undervisning med elever och vårdnadshavare samt bedömning i dessa ämnen.
• Mentor i åk 7, med ansvar för elevernas kunskaps- och sociala utveckling.
• Samplanering med resurs och samverkan med andra lärare och funktioner på skolan som t ex särskild undervisningsgrupp och elevhälsan.Kvalifikationer
Pedagogisk högskoleutbildning och lärarlegitimation som lärare i grundskolan med behörighet för åk 7-9.
Har du arbetat med språkinriktad undervisning, värdeskapande lärande, ämnesövergripande arbete samt kooperativt lärande så är det en merit.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är varm och engagerad, tydlig och strukturerad som person, en lärare som elever och vårdnadshavare lätt får tillit till.
Vi ser gärna att du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder både utifrån lokalerna och utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en genomgående positiv elevsyn.
Du brinner för att hjälpa elever både kunskapsmässigt och i sin sociala utveckling, och som person är du glad och positiv till nya utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Tjänsten är på heltid från den 1 december 2025 till slutet av höstterminen 2026, med möjlig förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
