Lärare i grundskolan åk 6-9; ma/no
2026-02-12
Friskolan Asken är en skola som funnits sedan hösten 2000. Fr.o.m. hösten 2016 utökades skolan till att bli en 4-9-skolan med fritids från att tidigare varit en 6-9-skola. Skolan har 326 elever i åk 4-9 och är belägen i det natursköna Sundby Park alldeles intill Mälaren. Friskolan Askens profil är att arbeta efter portfoliometoden, som syftar till att kontinuerligt följa upp elevernas kunskapsutveckling. Eleverna är med i hela processen, från planering till utvärdering, varje elev är/blir expert på sitt eget lärande och blir den självklara huvudpersonen i de elevledda utvecklingssamtalen. Skolan bedriver ett utvecklingsarbete i ämnet matematik med schemalagda pedagogiska träffar varje vecka för alla matematiklärare. Denna satsning kommer att fortsätta även nästa läsår.
I höst kommer skolan att inviga sitt tillagningskök och ha en köksmästare som ansvarar för tillagningen.
Hösten 2026 kommer skolan även att dra igång en idrottsprofil för truppgymnaster under ledning av idrottslärarna som är ackrediterade instruktörer.
Friskolan Asken är en del av Atvexa-familjen, en långsiktig ägare till skolor och förskolor i Sverige, Norge och Tyskland.
Möjlighet till ett förstelärarskap finns - beroende på kompetens och erfarenhet.
Vill du vara med och fortsätta utveckla vår skola?
Vi söker dig som:
• vill/har erfarenhet av att arbeta med ämnesintegration och ett aktivt lärande
• vill arbeta i arbetslag där du tillsammans med kollegorna planerar och genomför undervisningen med eleverna
• har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet
• Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas
• har goda kunskaper om skolans styrdokument och är noggrann i din dokumentation
• har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik
• har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.Publiceringsdatum2026-02-12Utbildningsbakgrund
Du innehar relevant utbildning, ämneskompetens och/eller erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta i ett aktivt lärande med datorn som pedagogiskt verktyg. Ämnen du kommer att undervisa i är matematik men också ytterligare ämnen beroende på behörighet; no, bi, ke, fy, tk.
Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvecklar undervisningen. Eleverna står i främsta fokus och en viktig del i din roll är att inspirera, motivera och stötta eleverna i sin akademiska och sociala utveckling. Vi använder oss av portfoliometoden för att ge våra elever bra verktyg att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
