Lärare i grundskola/fritidshem med behörighet i musik
2025-08-22
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vill du undervisa i musik i en kreativ och stimulerande miljö? På Hisingstorpsskolan i Jönköping får du arbeta i vår fina musiksal och bli en del av ett engagerat team. Nu söker vi en lärare i musik som vill vara med och inspirera våra elever genom musikens kraft. Välkommen med din ansökan!
Välkommen till oss
Vårt skolområde består av två grundskolor, Hisingstorpsskolan F-6 och Vätterslundsskolan F-3. Skolorna är belägna i natursköna omgivningar på Bymarken i de västra delarna av Jönköping med närhet till naturen och vår "skolskog". För närvarande finns cirka 550 elever och ett 80-tal medarbetare inom skolområdet. Hisingstorpsskolan är en skolenhet med elever i åk F-6. På skolan finns i dagsläget ca 450 elever och drygt 75 anställda. Skolan är organiserad i ett arbetslag kring varje årskurs och det finns fem fritidshem på skolan. Skolområdet präglas av medarbetarnas strävan att bedriva undervisning av mycket god kvalitet, studiero och hög måluppfyllelse. Sedan några år arbetar vi aktivt med rastverksamhet och rörelseglädje som en del i trygghetsarbetet.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att vi tillsammans skapar en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
Din kompetens
Vi ser att du som söker är legitimerad lärare eller lärare med inriktning fritidshem med behörighet i musik. Tjänsten kan även inkludera undervisning i andra mellanstadieämnen utifrån din behörighet. Även du som snart avslutar din lärarutbildning är välkommen att söka.
Vi söker dig som brinner för musikundervisning och gärna leder gemensamma aktiviteter såsom skolavslutningar och adventssamlingar. Du är en tydlig ledare, trygg i din lärarroll och arbetar strategiskt för att skapa trygghet, studiero och hög måluppfyllelse. Med god samarbetsförmåga och starkt elevfokus bidrar du till helheten - både i arbetslaget och i skolans utveckling. Du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, och anpassar undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som musiklärare.
