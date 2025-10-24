Lärare i grundskola 4-6 Matematik, Svenska, Engelska
2025-10-24
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Sandbäcksskolan är en F-6 skola som är centralt belägen i Sjöbo tätort. Skolan har cirka 350 elever. Vi arbetar i vad vi kallar storklass, vilket innebär att vi har en klass i varje årskurs uppdelade i 2-3 undervisningsgrupper. I varje storklass arbetar ett lag med tre lärare och en elevassistent/ skolresurs som tar ett gemensamt ansvar för eleverna och deras utveckling. Som lärare hos oss ser du vinster med det kollegiala lärandet och att samarbeta i lag.
Skolans paraplymål är Tillgänglig undervisning innehållande:
Barn gör rätt om vi ger dem rätt förutsättningar, positivt beteendestöd, ämnesövergripande elevnära undervisning där KASAM skapas samt att elevhälsan börjar i klassrummet.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär pedagogiskt arbete i arbetslag inom grundskola. I uppdraget ingår även att vara mentor för enskilda elever samt att dokumentera elevers individuella kunskapsutveckling och verksamhetens måluppfyllelse.Kvalifikationer
Lärarlegitimation
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
