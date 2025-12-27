Lärare i gitarr och elbas för barn. Pop, rock o jazz för vuxna
2025-12-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker dig som kan undervisa deltid i gitarr och elbas på fredagar och lördagar för barn och vuxna. Du kan spela och improvisera fritt inom rock och pop. Om du även kan jazz och andra stilar såsom latin och brasilianskt är det ett stor bonus.
Du behöver kunna spela ditt instrument väl, då det kommer inte många elever som redan har erfarenhet, men vill ta sitt spel till en högre mer professionell nivå!
Du fakturerar oss för dina arbetade timmar. Ersättning enligt överenskommelse.
Undervisningen sker mitt i stan på Gästrikegatan 13, i vår lokal.
Skicka CV, referenser och inspelningar där du spelar.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
