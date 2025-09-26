Lärare i fysik till tekniskt-naturvetenskapligt basår
2025-09-26
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.
Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi/
Anställningens område: Tekniskt-naturvetenskapligt basår ger studenter möjlighet att komplettera naturvetenskapliga ämnen så att behörighet till universitetsstudier inom sådana ämnen blir möjlig. Sett till antalet platser, 300 st, är det ett av de största programmen på Teknat-fakulteten. Utbildningen attraherar studenter med höga meritpoäng (https://www.antagningsportalen.se/uppsala-universitet/teknisktnaturvetenskapligt-basar-med-reserverad-plats-pa-ett-civilingenjorsprogram).
Efter avklarad basårsutbildning har studenterna en reserverad plats för fortsatta studier vid Uppsala Universitet enligt en inriktning de valt. Tillsammans med de andra lärarna på basåret kommer du huvudsakligen att undervisa i fysik och på introduktionskursen till basåret. Du kommer även att organisera och utveckla utbildningen, samt delta i arbetet vid avdelningen för grundutbildning rörande basårets administration. Basåret är förlagt till Institutionen för fysik och astronomi.
Arbetsuppgifter:
- Undervisning, speciellt inom fysik och tillhörande kursadministration på basåret.
- Undervisning på introduktionskurs på basåret och andra kurser där sökanden har ämneskompetens (inkluderandes t.ex. kemi, matematik).
- Delta i administrativt arbete rörande basåret, inklusive kursansvar.
- Delta i kursutveckling rörande basåret.
Behörighetskrav:
- Relevant lärarexamen med ämnesfördjupning inom fysik,
alternativt doktorsexamen i fysik.
- God förmåga att skriva och tala svenska för arbetsuppgifter rörande administration, undervisning och återkoppling till studenter i muntlig och skriftlig form.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad ämnesfördjupning inom fysik. Ämnesfördjupning kan avse avlagd ämneslärarexamen med fysik som huvudämne, alternativt examen på forskarnivå (licentiatexamen, doktorsexamen) i fysik. Ämneslärarexamen med fysik som huvudämne kommer anses vara meriterande för tjänsten. Ämneskunskaper inom matematik, kemi och biokemi på universitetsnivå är meriterande för tjänsten.
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. En doktorsexamen i fysik kommer anses vara speciellt meriterande för tjänsten.
Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel arbetslivserfarenhet av undervisning på gymnasienivå, beaktas. Erfarenhet av undervisning på olika nivåer på universitetet anses särskilt meriterande för tjänsten.
Pedagogisk skicklighet och erfarenhet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer mycket stor vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av att undervisa på behörighetsgivande utbildning på universitet (motsvarande basår).
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Erfarenhet av att planera och organisera undervisning på universitetsnivå är särskilt meriterande för tjänsten.
Övrig skicklighet: Erfarenhet från arbete med utveckling av kurser och kursmoment i kurser på universitetsnivå.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 januari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Andreas Lindblad, ställföreträdande prefekt Institutionen för Fysik och Astronomi, andreas.lindblad@physics.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 17 oktober 2025, UFV-PA 2025/2900.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
