Lärare i fritidshemmet till Slottsvångsskolan och Musikgrundskolan Synkopen
Helsingborgs kommun / Pedagogjobb / Helsingborg Visa alla pedagogjobb i Helsingborg
2025-08-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Slottsvångsskolan som ofta kallas Slottet är en anrik F-9 skola mitt i Helsingborg. Hos oss är skolans ca 250 elever i centrum i dubbel bemärkelse och vårt arbete vilar på nyckelbegreppen Kunskaper, Omtanke och Språk eftersom de är de viktigaste förutsättningar för att varje elev ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och nå sina mål. Vi ska vara en skola som alla kan vara stolta att kalla sin.
Musikgrundskolan Synkopen är skolan för alla med ett intresse för musik och har nationellt upptag. Musiken ger ett positivt inlärningsklimat, en större arbetsglädje och skapar samhörighet mellan eleverna i olika åldrar och atmosfären på skolan är familjär och trygg. Vi har ca 250 elever. Här utvecklas talanger och färdigheter hos elever från förskoleklass till nionde klass.
Vårt fritids har gångavstånd till grönområden som Slottshagen och Fredriksdal, idrottsarenor, stadsteatern, Dunkers, konserthuset och havet. Dessutom är det bara en kort promenad till Knutpunkten i de fall vi vill ta oss ännu längre bort.
Hos oss på Slottet/Synkopen möts du av historiska lokaler och moderna idéer i arbetet med elever som verkligen behöver dig och som du kan göra skillnad för på riktigt varje dag!Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och engagerande lärare i fritidshemmet! I uppdraget ingår planering, uppföljning och undervisning i fritidshemmet samt att leda det systematiska kvalitetsarbetet på vårt fritidshem. Tjänsten omfattar 50-75%.
Hos oss förväntas du driva och utveckla ditt pedagogiska arbete på ett sätt som är inspirerande för eleverna. Skolan arbetar utifrån forskning kring språkutvecklande arbetssätt, lågaffektivt bemötande, Positivt Beteendestöd i Skolan och Kooperativt Lärande. Vi har kommit en bit på vägen och eftersom vi har mycket kvar att göra tror vi att det är viktigt att se till att ha roligt tillsammans under tiden.
Du möts på Slottet/Synkopen av engagerade kollegor och ledning som tillsammans arbetar mot vår vision att vara en skola som alla är stolta att kalla sin. Vill du vara med?
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i fritidshem med fritidspedagog- eller lärarexamen. Det är viktigt för oss att du har erfarenhet av undervisning inom fritidshemmet och samtidigt håller dig uppdaterad kring aktuell forskning. Vi söker dig som brinner för fritidshemmet och trivs i en miljö där du kan göra skillnad på riktigt!
Du har god digital kompetens och intresse av att utveckla fritids enligt läroplanen. Du tror på värdet av kollegialt lärande, du vill ha omväxling i arbetet och vill vara del av en verksamhet i förändring. En förändring som du tar ansvar för att bidra till.
För att trivas och göra ett bra jobb hos oss tror vi att du är en påhittig och ansvarstagande kollega som kan ställa upp och ställa om när det behövs. Du har ett professionellt bemötande till alla du möter och lätt för att bygga relationer. Elevernas behov kommer alltid i första hand för dig. Du bryr dig om andra och står upp för skolans värdegrund.
Vill du också jobba på Slottet/Synkopen?
Välkommen med din ansökan till oss! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar löpande urval.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 250827
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 50-75%
Tillträdesdatum: 250915 el Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Ombud, Sveriges Lärare
Iman Touman iman.touman@helsingborg.se Jobbnummer
9454659