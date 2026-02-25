Lärare i fritidshemmet med inriktning bild till Horda skola
2026-02-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Vill du vara medskapande för att fritidshemmets elever ska få en aktiv fritid? Vill du vara med och forma ett relationsbaserat fritidshem? Då ska du söka det här jobbet.
Vi söker dig som är välplanerad, strukturerad och genuint intresserad av elevernas lärande. Ditt fokus är att skapa relationer med varje elev för att ta tillvara elevens nyfikenhet och drivkraft. Du är en trygg och tydlig ledare oavsett lärandemiljö och du förmår att anpassa undervisningen både på grupp- och individnivå. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är också drivande, kreativ och engagerad, tar egna initiativ och du vill vara med och utveckla verksamheten.
Vi på Hordas skolenhet söker fritidslärare. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i ett fritidshem och skola, med engagerade och kompetenta medarbetare.
Du ska vara en fritidslärare som är välplanerad och som samtidigt tar tillfällen till undervisning och interaktion i stunden. Du ska kunna utmana och inspirera eleverna till nya upptäckter i olika lärandemiljöer, både inomhus och utomhus. Du ska kunna utveckla elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande och genom olika uttrycksformer och arbetssätt. På så vis ser du till att eleverna får möjlighet att utveckla sina personliga egenskaper och sin förmåga att samarbeta och att kommunicera.
I planeringsarbetet tar du stor hänsyn till elevernas åsikter och tankar om verksamheten och ser till att de blir delaktiga. Du har en god förmåga att tillgodose alla elevers behov om en aktiv och värdefull fritid. Du och fritidsteamet arbetar i ett nära samarbete med elevhälsoteamet för att utveckla undervisningen för alla elever, inklusive elever i behov av anpassningar och elever i behov av särskilt stöd.
Under läsåret fortsätter vi kompetensutvecklingen för personalen kring olika delar i undervisningen. Via kvalitetsarbetet arbetar vi för att öka elevernas läsförståelse, utveckla elevernas möjlighet till tillgänglig undervisning och trygghet och studiero. Genom Skolverkets Riktade insatser sker ett utvecklingsarbete gällande Utomhuspedagogik.
Hordas skola har ca 90 elever och i skolområdet finns också Rydaholms skola som har ca 180 elever. Båda skolorna är grundskolor med elever från förskoleklass upp till årskurs 6.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i fritidshemmet/klubben och i klass och i mindre grupper, både på låg- och mellanstadiet. Vara med och driva utvecklingsarbetet mot ett relationsbaserat fritidshem. Samverkan och samplanering med andra pedagoger i fritidshemmet och i skolan, samt i nätverk ingår. Vissa administrativa uppgifter hör också till uppdraget.Kvalifikationer
Du är legitimerad grundlärare med inriktning mot Fritidshem och ämnet bild. Erfarenhet av läraryrket eller annan erfarenhet av arbete/praktik inom fritidshem/skola är meriterande. Du ska ha god insikt i fritidshemmets uppdrag och styrdokument. Vi ställer stora krav på ditt ledarskap och kunskaper om elever med särskilda behov. Vidare har du som söker goda IT-kunskaper och är van att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Personlig lämplighet är avgörande vid tillsättning av tjänsten.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv. Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
