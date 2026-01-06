Lärare i fritidshem till Vittra Landborgen, Helsingborg
2026-01-06
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Lärare i fritidshem, legitimerad och med hjärta för fritidshemmets uppdrag
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Vi söker nu en legitimerad lärare i fritidshem som brinner för fritidshemmets pedagogiska uppdrag och som vill vara med och skapa en meningsfull, trygg och utvecklande fritidsverksamhet för våra elever. Vi kommer endast att gå vidare med sökande som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshem.Publiceringsdatum2026-01-06Om tjänsten
Som legitimerad lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i fritidshemmet i enlighet med Lgr22. Du arbetar aktivt med att skapa tillgängliga lärmiljöer där elevernas delaktighet, kreativitet och sociala utveckling står i fokus.
Du är en tydlig och trygg pedagog som trivs i samarbete med kollegor och som ser fritidshemmet som en självklar och viktig del av skolans helhet.
Fritidshemmet hos oss
Fritidsverksamheten är en integrerad del av skolans arbete, organiserade i fasta avdelningar med knuten personal för kontinuitet och trygghet.
Undervisningen kombinerar:
planerade aktiviteter inom rörelse, estetiska uttryck och kreativ verkstad
utemiljöaktiviteter som främjar samarbete och välmående
elevens val, där elevernas inflytande och ansvar stärks
Vi arbetar med tydliga strukturer, tillgängliga instruktioner (bland annat visuellt stöd vid behov) och anpassade gruppstorlekar för att möta elevernas olika behov.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare i fritidshem
Har ett starkt engagemang för fritidshemmets undervisning och utveckling
Är relationsskapande, trygg och lyhörd
Är kreativ, initiativrik och nyfiken
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
Vi erbjuder
En utvecklande och professionell arbetsmiljö
Kollegialt lärande som en naturlig del av vardagen
Tydliga strukturer och nära samverkan mellan fritidshem och skola
Möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar inom Vittra
Kollektivavtal via Sveriges Lärare, Vision och Kommunal
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om Vittra Landborgen kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/landborgen
Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Eller följa oss på sociala medier https://www.instagram.com/vittralandborgen/
och https://www.facebook.com/vittralandborgen
Låter detta intressant?
Tjänsten är en en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet).] Tjänstgöringsgraden är beroende på behörighet och kompetensprofil. Urvalet sker löpande.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Placeringsort: Helsingborg
Antal tjänster: 1
Omfattning: Tjänstgöringsgraden är beroende på behörighet och kompetensprofil
Sista dag att ansöka är Rekryteringen sker löpande. Våra intervjuer är i form av såväl enskilda intervjuer och gruppintervjuer, vilket innebär att du kan bli intervjuad i grupp. Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Tf. rektor Maud Sevebrant maud.sevebrant@vittra.se
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan och eventuellt välkomna dig till vårt team på Vittra! Ersättning
