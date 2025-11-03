Lärare i fritidshem till Vist skola och Norrbergaskolan
2025-11-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Gillar du närhet till naturen och att göra utflykter året runt? Vill du arbeta i ett stöttande klimat där vi utvecklas tillsammans? Vi är i en spännande utvecklingsfas - här får du chansen att vara med och påverka, där vi värdesätter öppenhet, samarbete och nya idéer. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Fritidshemmen på Vist och Norrberga skolor erbjuder fantastiska möjligheter i vårt närområde med närhet till natur, skog och vatten. Detta nyttjar vi ofta och gör utflykter under alla årstider, vilket uppskattas av både elever och personal. Vi har även en fantastisk idrottssal som ger goda möjligheter till fritidsgympa.
Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du ser elevens hela skoldag som viktig och samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Fritidshemmet och skolan samarbetar för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning.
På våra fritidshem stöttar vi varandra, oavsett om det handlar om en elev som behöver extra stöd eller en kollega som haft en tuff dag. Vi uppskattar att vi kan vara ärliga mot varandra; det finns en öppenhet som gör att man vågar säga vad man tycker och lyfta problem. Vi tar vara på varandras kompetenser, utmanar varandra och testar nya arbetssätt. Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull undervisning där våra elever får möjlighet att utvecklas.
Du tillhör ett arbetslag och vår fokusgrupp för fritidshem där du tillsammans med dina kollegor utvecklar undervisningen och diskuterar pedagogiska frågor. Vi är också med i ett forskningsprojekt utifrån fritidshemmets kompletterande uppdrag till skolan.
Denna tjänst innebär undervisning i fritidshemmet på eftermiddagarna. På förmiddagarna är du resurs i skolan och rastvärd. Tjänsten innebär avdelningsansvar eventuellt också rastverksamheten tillsammans med en kollega. Vår verksamhet är öppen måndag till fredag 06:00-18:00.
Din arbetsplats
Vist skola och Norrbergaskolan bildar tillsammans rektorsområde Vist skola. Båda skolorna ligger i natursköna Sturefors, strax söder om centrala Linköping. Vist skola är en nyrenoverad F-6 skola (340 elever) och Norrbergaskolan är en nybyggd F-2 skola (140 elever). Här blir du en del av en personalgrupp med stark sammanhållning och samarbetar med kollegor i hela rektorsområdet. Till Sturefors tar du dig enkelt med buss direkt från centrala Linköping.
På skolan arbetar cirka 65 medarbetare inkl stödfunktioner såsom skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagogisk koordinator, skolbibliotekarie, administratör och vaktmästare. Personalen är organiserad i fyra arbetslag där skolan samverkar med personalen i fritidshemmet för elevernas bästa. Vi har behörig och kompetent personal som ständigt arbetar för att utveckla verksamheten med stort fokus på kollegialt lärande.
Vår fritidshemsverksamhet präglas av trygghet, glädje och meningsfullhet, med ett engagerat team som fokuserar på att varje barn ska bli sedd och respekterad. Vi skapar aktiviteter som stimulerar nyfikenhet, skaparlust och samarbetsglädje.
Skolområdet är i en spännande utvecklingsfas med stort fokus på trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer. Hos oss får du:
• Arbeta i ett kollegialt klimat där engagemang och professionalism står i centrum
• Utvecklas i din yrkesroll med kompetent personal som prioriterar kollegialt lärande
• Möjlighet att bygga starka, förtroendefulla relationer och följa elevernas utveckling över tid i ett familjärt område
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen, utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i läroplansstyrt fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har jobbat som lärare i fritidshem under minst ett läsår.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16129
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
