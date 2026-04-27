Lärare i fritidshem till Vikingstads skolor
Vill du vara med och forma en skoldag där fritidspedagogik och skola går hand i hand för elevens bästa? På Vikingstads skolor söker vi dig som vill arbeta i nära team och använda din expertis för att skapa trygghet och studiero under hela elevens dag. Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Under förmiddagarna har du en viktig roll som resurs i åk F-3. Här stöttar du elevernas kunskapsutveckling och bidrar till en trygg lärmiljö direkt i klassrummet. Som lärare i fritidshem ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samverkar fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev.
Vi arbetar aktivt med att integrera det fritidspedagogiska perspektivet under hela dagen. För att möta elevgruppen och de utmaningar som finns, använder vi oss av en särskild modell: en gång i veckan ansvarar fritidspedagogerna för en tredjedel av gruppen. Under dessa pass arbetar ni utifrån skolans läroplan men med ett fritidspedagogiskt arbetssätt, vilket ger oss möjlighet att individanpassa undervisningen och skapa arbetsro.
Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning där digitala verktyg är en naturlig del. Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Valkeboskolan och Vikingstad skola bildar tillsammans Vikingstads skolor, där vi inför nästa läsår har möjlighet att välkomna ytterligare nyfikna och målinriktade medarbetare till vårt team. Som en del i vår strävan efter hög kvalitet deltar vi i IFOUS-programmet, som nu är inne på sitt tredje och sista år. Fokus för vårt arbete inom IFOUS har varit fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag - både i samverkan med skolan och inom fritidshemsverksamheten.
Verksamheten är uppdelad mellan Vikingstad skola (F-3) och Valkeboskolan (4-6), båda med tillhörande fritidshem. Här möts du av en behörig och engagerad personalgrupp som arbetar i nära team runt varje årskurs. Genom detta samarbete skapar vi en trygg och stimulerande miljö som möter varje elevs behov och lägger grunden för god måluppfyllelse.
Vikingstad ligger naturskönt ca 15 km utanför Linköping med utmärkta pendlingsmöjligheter via både bil och tåg. På våra skolor finns moderna resurser som fokusbibliotek och elevhälsa, samt skolgårdar som bjuder in till aktivitet på stora ytor. För att främja rörelse och trygghet erbjuder våra "rastfantaster" dessutom dagligen organiserade aktiviteter för alla elever.
Vår vision är att varje elev ska vara i fokus. Det innebär att vi arbetar fokuserat med att möta eleverna på deras nivå och väcka en genuin lust till lärande. För att nå dit satsar vi stort på samverkan inom hela enheten, där våra pedagoger arbetar systematiskt med skolutveckling i olika former. Hos oss blir du en del av en kultur där skola och fritidsverksamhet utvecklas tillsammans för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att växa.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem. I tredje hand söker vi dig med en pågående utbildning till lärare i fritidshem.
Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i läroplansstyrt fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har jobbat som lärare i fritidshem under minst ett läsår.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17154
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen
)
581 81 LINKÖPING Kontakt
Jan Eklund Jan.Eklund@utb.linkoping.se Jobbnummer
9877966