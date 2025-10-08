Lärare i fritidshem till Tormestorp skola
Hässleholms kommun / Grundskollärarjobb / Hässleholm Visa alla grundskollärarjobb i Hässleholm
2025-10-08
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vad erbjuder vi?
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av pedagogiskt arbete i barngrupp på fritidshemmet och i skolan.
Du arbetar för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter samt utvecklar barnens sociala förmågor och kunskaper. I samverkan med annan personal kommer du ansvara för att planera, genomföra och utveckla verksamheten på fritidshemmet.
Vi lägger stort värde i att skapa en trivsam miljö för både elever och personal och förväntar oss att du har samma synsätt.
Vem är du?
Vi söker dig med pedagogisk examen med inriktning fritidshem samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem.
Som person är du lyhörd för uppdraget och verksamhetens bästa samt tycker om att tillsammans med andra utveckla och ta ansvar för verksamheten. Vi förväntar oss att du har god IT-kunskap samt god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare och dina kollegor. Du blir en viktig del i ett arbetslag och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2025-10-08Övrig information
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning..
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument, förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt Bank-ID.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Tormestorps skola är en F-5 skola med cirka 95 elever. Skolan ligger i en vacker omgivning med närhet till Finjasjön, skogen och åsen samt Hovdala slott. På Tormestorps skola arbetar vi för trygghet, trivsel och kunskap och erbjuder en verksamhet där barnens utveckling står i centrum och där vuxna är goda förebilder.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tormestorps skola Kontakt
Håkan Andersson 0451-267902 Jobbnummer
9545887