Lärare i fritidshem till Tolvåkerskolan F-6 i Kävlinge kommun
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2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker en lärare i fritidshem till Tolvåkerskolan F-6 och anpassad grundskola. Tillsammans med kollegor på fritids och i skola bidrar du till en god lärmiljö under hela dagen. I tjänsten ingår undervisning på fritidshemmet, samt ansvar för FRIS-pass (fritids och skola i samverkan) för de yngre eleverna. Det kan även bli aktuellt att vara del i tvålärarsystem i såväl grundskola som anpassad grundskola. I tjänsten kan öppningar och stängningar ingå (06.00 respektive 18.00). Som Lärare i fritidshem ansvarar du tillsammans med dina kollegor för planering, genomförande, reflektion och utvärdering av fritidsverksamheten. Du erbjuder en stimulerande och utmanande undervisning genom aktiviteter som bidrar till elevernas utveckling och lärande och ger dem en meningsfull och rolig fritid. I rollen ingår också att komplettera den pedagogiska verksamheten i klassrummet. Tillsammans med ditt arbetslag skapar du goda lärmiljöer och möjligheter för ett kreativt lärande. Genom ett skapande, problemlösande och utforskande arbetssätt där lek och rörelse är en självklar del av undervisningen ger du eleverna möjlighet att lära sig på bästa sätt. Du är väl förankrad i rådande styrdokument och ansvarar för att skolan arbetar mot uppställda mål och för den pedagogiska utvecklingen framåt.
Är du den vi söker?
Vi söker i första hand dig som är utbildad lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du brinner extra för relationellt perspektiv och att tillsammans med kollegor utveckla goda lärmiljöer som passar för alla elever. I ditt arbete har du tydligt elevfokus, är engagerad i pedagogiskt utvecklingsarbete och ser möjligheter snarare än hinder. Du är en tydlig ledare som är målinriktad och tycker det är viktigt att ha en bra relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi tror också att du har en god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera i både tal och skrift. Vidare ser vi gärna att du är van att arbeta med digitala verktyg och kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under höstterminen, med planerad start 5 augusti.
Vi kommer att kalla till intervju löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Innan anställning hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Du behöver även visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Tolvåkerskolan F-6 är en mindre F-6-skola belägen i centrala Löddeköpinge. På enheten finns även Tolvåkerskolan anpassade grundskola med gemensam rektor. Vi har ett nära samarbete mellan skolformerna. Vi arbetar utifrån målet att alla elever ska inspireras och utmanas utifrån sina förutsättningar. De ska känna glädjen av att lyckas! Det gör vi genom att skapa välbefinnande och utveckla varje elev till en självständig och nyfiken person med möjlighet att nå kunskapsmålen. På skolan jobbar vi tillsammans för att skapa en stark vi-känsla.
Att förbättra kvalitén genom uppföljning, utvärdering och utveckling är grundläggande för oss. Det gör vi genom att kontinuerligt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Tolvåkerskolan F-6 Kontakt
Anneli Roth anneli.roth@kavlinge.se 046-739561 Jobbnummer
9974661