Lärare i fritidshem till Tidanskolan, 100% tv

I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
På landsortsskolan i Tidan skapar vi en trygg och nära lärandemiljö där alla känner alla. Vi värdesätter gemenskap och samarbetar aktivt för att bygga en skola präglad av ömsesidig respekt och omtanke. Vår värdegrund, som genomsyrar allt vi gör, främjar inkludering, ansvar och allas lika värde bland både elever och personal. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla lärmiljöer som är inspirerande, anpassade och stimulerande, både i klassrummen, matsalen och på fritids. Fritidsverksamheten erbjuder en balans mellan inne- och utomhusvistelse, där eleverna får möjlighet att leka, utforska och vara kreativa i både strukturerade och fria aktiviteter. På Tidanskolan arbetar vi tillsammans för att varje elev ska känna sig trygg, bli sedd och stärkt i sitt lärande och utvecklingPubliceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Vi söker en kreativ och engagerad lärare i fritidshem som kan vara med och utveckla vår fritidsverksamhet för F-6. I tjänsten ingår det att planera, genomföra och utvärdera fritidsverksamheten och finnas med under delar av skoldagen. Du får en helhetsbild kring hur eleverna och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Eleverna står i fokus, men ditt uppdrag innebär också att du samarbetar nära med andra yrkesgrupper på skolan. Du samverkar med skolan i undervisningen och organiserar rastverksamhet. På Tidanskolan gör du stor skillnad för eleven.
Vi vill vara ett fritidshem i framkant genom att kunskaper och färdigheter kommer till liv i fritidshemmets verksamhet.Kvalifikationer
Du som söker har lärarlegitimation med inriktning fritidshem eller är utbildad fritidspedagog.
Det är viktigt för oss att du har en utvecklad förmåga att skapa god kontakt med både barn, föräldrar och kollegor. För dig är ett gott samarbete en självklarhet. Vi utgår från att du är van att hantera digitala verktyg på ett vis som passar och gagnar elevens och verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid rekryteringen.
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster Ersättning
