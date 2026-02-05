Lärare i fritidshem till Tamburinens skola
Är du en person som brinner för det fritidspedagogiska uppdraget och vill vara en del av våra elevers meningsfulla fritid? Då kan det vara dig vi söker!
Vilka är vi?
Tamburinens skola ligger i Klockaretorpet som är ett kreativt bostadsområde fyllt av härliga elever med stora drömmar om framtiden. Området kännetecknas av radhuslängor och skogsdungar som följer efter varandra.
Tamburinens skola är en F-6 skola som ligger vackert där spårvagnarna vänder och eklandskapet breder ut sig. Cirka 260 elever möts här under dagarna i ett lärande för livet och framtiden. På Tamburinens skola arbetar vi i team som följer efter årskurs där personal med olika behörigheter, erfarenheter och kompetens arbetar gemensamt med att stötta våra elever.
Under ledning av lärare från Kulturskolan får våra elever i årskurs 1 musikundervisning. Även äldre elever kan, på fritidshemstid, få pröva på att spela olika stråkinstrument.
Under läsåret 2024-2025 påbörjades ett arbete med att skapa en gemensam värdegrund, då vi nyligen varit i en sammanslagningsprocess med vår grannskola. Vi har landat i de tre ledorden Trygghet, Lärande och Ansvar. Dessa kommer att vara viktiga för oss i vårt fortsatta arbete framåt.
Nu söker vi efter en engagerade lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla arbetet på vårt fritidshem och vår skola.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem har du ett tvådelat uppdrag där du både arbetar på fritidshemmet samt deltar i undervisningen under skoltid. Din arbetstid kommer att fördelas inom spannet mellan kl. 06.00-18.00.
På morgonen/eftermiddagen arbetar du på en av våra fritidshemsavdelningar tillsammans med lärare i fritidshem och andra kollegor. Ni ansvarar gemensamt för att planera, genomföra, utvärdera och analysera fritidshemmets verksamhet utifrån rådande styrdokument.
Du medverkar i utvecklingen av verksamheten, sprider goda idéer och anpassar undervisningen/verksamheten efter elevernas behov. Det är viktigt att du ser och fångar lärandet i stunden samt har en god förmåga att planera för lärande i varje aktivitet.
På skoltid bidrar du med det fritidspedagogiska perspektivet på den undervisning som pågår. Beroende på kompetens och behörighet kan du eventuellt också ha eget undervisningsansvar.
Du ingår i ett skolteam där ni kompletterar varandras kompetenser och tillsammans arbetar för elevernas lärande och trygghet. På fritidshemmet har du, tillsammans med kollegor, ansvar för att planera och följa upp verksamheten samt vara en del av fritidshemmets pedagogiska utvecklingsgrupp.
Du deltar aktivt i skolans och teamets olika gemensamma uppgifter där du bidrar med idéer och erfarenheter. Vi förväntar oss att du har ett öppet pedagogiskt förhållningssätt och höga förväntningar på att alla elever kan utvecklas i sitt lärande samt att samverkan med kollegor står i fokus.
Vem är du?
Vi söker dig som är behörig lärare i fritidshem och ser gärna att du har inriktningen musik. Du har gärna erfarenhet av pedagogiskt arbete, men är inte ett måste.
Som person är du trygg, stabil och skiljer mellan det personliga och professionella. Du förhåller dig på ett lyhört och ödmjukt sätt i mötet med barnen samt anpassar din kommunikation utifrån de du möter.
Du har en god pedagogisk förmåga och anpassar dig och din undervisning efter individ och situation. Du är samarbetsinriktad och kan motivera andra, skapa engagemang och delaktighet.
Vidare har du lätt att anpassa dig efter nya situationer och arbetssätt. Du har en drivkraft att ge förslag på förbättringar samt ser utmaningar och svårigheter som en möjlighet till utveckling.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 13 april 2026 alternativt enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 23 februari, urval sker löpande
Kontakt: Biträdande rektor Caroline Norén, 011-15 31 36 eller caroline.noren@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
