Lärare i fritidshem till Skytteskolans anpassade grundskola
2025-08-18
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
Vi på Skytteskolan söker nu en lärare i fritidshem till vår anpassade grundskoleverksamhet. Läs vidare om du vill vara med och göra skillnad!
Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läroplanens och kursplanernas mål. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet samt arbeta för en trygg och stimulerande lärandemiljö. Vidare tar du ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Du bidrar till kollegiala lärandet och det pedagogiska arbetet samt utvecklar undervisningen.
På Skytteskolans anpassade grundskola erbjuds eleverna undervisning i mindre elevgrupper med högre personaltäthet. På vår anpassade grundskola går för närvarande 28 elever från årskurs 1 till 9, de är uppdelade i 5 grupper. Eleverna läser ämnen eller med inriktning ämnesområden. Lokalerna är anpassade för målgruppen och för att stimulera till lärande hos eleverna. Din roll är att, tillsammans med dina kollegor, möta och undervisa eleverna, samt inspirera och engagera dem i skolarbetet och på fritidshemmet. Du kommer arbeta med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö för våra elever.
På enheten kommer du att arbeta i arbetslag tätt tillsammans med övriga lärare och elevassistenter för att utveckla barnens självkänsla, kreativitet och nyfikenhet. På fritidshemmet arbetar man på ett schema, utifrån elevernas omsorgstid, där arbetstiden kan variera. KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du har kompetens inom TAKK och/eller AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) samt att du har erfarenhet av lågaffektivt förhållningssätt utifrån ett relationellt perspektiv. Vidare har du erfarenhet av att arbeta och undervisa i anpassad grundskola.
Personliga kompetenser
Genom ett medvetet förhållningssätt och engagemang skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du har förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, vårdnadshavare och andra berörda. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta.
Du har eleven i fokus och arbetar med lärande under hela dagen. Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och kan omsätta nya saker som leder till förbättringar.
Som person är du även lyhörd och har en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare och kollegor. I din roll är du prestigelös och tar, på ett naturligt sätt, ansvar för att utveckla ditt arbete och driva det framåt. Till den här tjänsten lägger vi stor vikt vid din erfarenhet från anpassad grundskola och de beskrivna egenskaperna i processen för att gå vidare för anställning.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Pernilla Adolfsson pernilla.adolfsson@grundskola.goteborg.se 073-592 96 42
