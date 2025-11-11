Lärare i fritidshem till Skanörs skola
Vellinge kommun, Skanörs rektorsområde / Pedagogjobb / Vellinge Visa alla pedagogjobb i Vellinge
2025-11-11
Vellinge kommun, Skanörs rektorsområde
Skanörs skola, Skanörsgården och Skanörs förskola bildar tillsammans Skanörs rektorsområde. En verksamhet som sträcker sig från ett års ålder upp till 16 år. Skanörs skola ligger vackert beläget i natursköna Skanör, med hav och ängar inpå knuten.
I rektorsområdet är vi ca 90 medarbetare och ca 550 barn/elever fördelade på våra tre enheter.
Vi har som grundsyn att om barnen mår bra så lär de sig bättre. Utifrån detta arbetar vi kontinuerligt med trygghet och studiero för eleverna. Vi prioriterar en god arbetsmiljö för våra medarbetare och skapar aktivt positiva förstärkningar i vardagen. En god arbetsmiljö för oss alla ger mycket glädje och energiPubliceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Lärare i fritidshem
Är du drivande, nyfiken och redo för ett spännande uppdrag?
Nu söker Skanörs skola en passionerad person som brinner för att arbeta med elever ur ett helhetsperspektiv genom hela dagen. Vi förväntar oss att du har förmågan att inspirera och motivera eleverna, samt att du har en skarp blick för utvecklingsmöjligheter i vår verksamhet.
Det är viktigt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater därför är social kompetens av stor betydelse. I det dagliga arbetet måste du vara flexibel och lyhörd samt se till helheten.
Dina primära arbetsuppgifter innefattar planering och genomförande av undervisningen på fritidshemmet samt samarbete/samverkan med skolan under skoldagen. Här ges du möjlighet att kontinuerligt utvecklas och göra skillnad varje dag. Du kommer att vara en del av fritidshemmets arbetslag och samarbeta nära dina kollegor.Kvalifikationer
* Utbildad lärare i fritidshem eller motsvarande utbildning är ett krav.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033) Arbetsplats
Vellinge kommun, Skanörs rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Michaela af Winklerfelt michaela.afwinklerfelt@vellinge.se 040-425221 Jobbnummer
9598751