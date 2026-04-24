Lärare i fritidshem till resursskolan på Slestadsskolan
Vill du bidra till elevers utveckling och skapa trygghet i deras vardag? Hos oss arbetar du nära kollegor i en mindre verksamhet och gör verklig skillnad. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i fritidshem ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Arbetet innebär att stödja och arbeta med elever inom resursskola med inriktning autism, där eleverna har varierande och omfattande behov. Kunskap om NPF är en fördel i rollen, och vi ser gärna att du trivs med att arbeta i en mindre verksamhet med nära samarbete i arbetsgruppen. I arbetet ingår även samverkan med elevhälsoteamet.
Din arbetsplats
Välkommen till Slestadsskolan! Vi är en F-6-skola med cirka 320 elever och 55 medarbetare, belägen i Lambohov i Linköping. På skolan finns även en resursskola för elever med autism i årskurs 1-6 samt fem fritidshemsavdelningar för årskurs F-3. För årskurs 4-6 erbjuds öppen fritidsverksamhet i samarbete med Sportis, som även bidrar med planerade rastaktiviteter under skoldagen.
Du blir en del av en mindre verksamhet med cirka 10 elever och ett team på sex pedagoger, där ni arbetar nära varandra i det dagliga arbetet. I gruppen finns även barnskötare som du leder och samarbetar med, och du har alltid kollegialt stöd. Samverkan sker även med skolans elevhälsoteam och du ges möjlighet att delta i skolans utvecklingsarbete.
Vi värnar om en trygg start i uppdraget och erbjuder ett introduktionspaket samt möjlighet till mentorskap. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, tydligt ledarskap och en positiv elevsyn. Skolan är omgiven av fina utemiljöer med stor skolgård och närhet till Lambohovs stadsdelslekplats.
Vårt gemensamma mål är tydligt: "Skolan där alla elever når sin fulla potential."
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen, utifrån verksamhetens behov. Det är meriterande om du har kunskaper om NPF.
Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i läroplansstyrt fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har jobbat som lärare i fritidshem under minst ett läsår.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-10
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17129
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen
)
581 81 LINKÖPING Kontakt
Meris Hasanbegovic
9873895