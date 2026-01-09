Lärare i fritidshem till Pär Lagerkvistskolan F-6
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-01-09
Arbetsuppgifter
Pär Lagerkvistskolan hittar du i den nya stadsdelen Bredvik ca 5 km från Växjö centrum. Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand, nära till skog och natur. Skolan startade 2017 och är en F-9 skola med ca 700 elever. I samma byggnad finns även en förskola. På skolan finns ett språkspår som syftar till att utveckla elevernas språkliga förmåga, språkspåret sträcker sig från förskoleklass till åk 9.
Vårt uppdrag är att stödja barn och elevers utveckling och lärande i ett 1-16-perspektiv. Samverkan sker mellan förskola och skola för att stödja barn och elevers övergång mellan olika stadier. Målet i ett 1-16-perspektiv är att vi tillsammans ska erbjuda en kreativ och utmanande lärmiljö. F-6 lokaler ligger i husets östra del med en inbjudande skolgård. Fritidsverksamheten finns i direkt anslutning till klassrummen. Vi har goda möjligheter att nyttja skolans bibliotek, dansrum och idrottshall.
Pär Lagerkvistskolan är en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom närvarande pedagoger. Tillsammans med eleverna ska vi utveckla och ansvara för att skolan ska vara en plats där man synliggörs, utmanas och lyckas utifrån varje individs särskilda förutsättningar. Vi har som mål att skapa en tillgänglig lärmiljö som genomsyrar arbetet i skolan. Vi arbetar utifrån en differentierad undervisning och ett medvetet ledarskap.
I denna tjänst kommer du ansvara för att skapa en undervisning som ger eleverna möjlighet att utvecklas intellektuellt, socialt, emotionellt, estetiskt och fysiskt. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet, både självständigt och tillsammans med ditt arbetslag. Du arbetar nära andra lärare och personal för att skapa en helhet i elevernas lärande och utveckling. Organiserade rastaktiviteter är en betydelsefull trygghetsskapande aktivitet som du kommer vara en del av. En annan viktig del i din roll är att kommunicera med vårdnadshavare om elevernas trivsel och framsteg. Med utgångspunkt i din utbildning och dina tidigare erfarenheter är målet att utforma en tjänst som både passar dig och vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen/lärarlegitimation som lärare i fritidshem, eller är utbildad fritidspedagog. Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt.
Du är en engagerad, reflekterande och driven lärare. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att skapa en strukturerad och varierad undervisning. Du planerar och utvärderar undervisningen utifrån analys av elevers resultat. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera dina elever i deras utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer så att eleven känner nyfikenhet och lust att lära.
Alla lärare ingår i ett kollegialt lärande där undervisning står i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 1/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr rektor
Sara Sjöholm Sara.Sjoholm3@vaxjo.se 0470-599411 Jobbnummer
9674822