Lärare i fritidshem till Östansjö skola
2025-12-22
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi en lärare i fritidshem till Östansjö skola!
Om verksamheten
Östansjö skola är en liten skola med ca 110 elever belägen mitt i samhället Östansjö ca 8 km utanför Hallsberg. Det är en skola där alla elever är inkluderade, blir sedda och där det finns bra förutsättningar att skapa goda relationer. Pedagogerna samverkar tätt inom och
mellan arbetslagen vilket ger en flexibilitet i skolans vardag. Vi räknar alla elever som allas! Verksamheten genomsyras av samsyn och tydligt ledarskap. Förtroendefullt samarbete mellan hem, skola och fritidshem är betydelsefullt för att skapa en helhetssyn kring varje
elevs utveckling.
På Östansjö skola har alla förutsättningar att lyckas!
Vår målsättning är att skapa en god miljö för bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Detta gör vi genom att möta varje individ med respekt för sin person och sitt arbete, samt ge en trygg miljö och positiv framtidstro.
Vår ambition är att alla elever hos oss ska känna glädje över att vistas och verka i vår verksamhet, de ska känna sig delaktiga, trygga och inspirerade. Vi tar tillvara elevernas intressen och låter deras naturliga sökande efter kunskap leda oss på nya upptäcktsfärder i enlighet med de nationella riktlinjerna som formuleras i våra styrande läroplaner. Vi arbetar efter goda pedagogiska strukturer, en kultur som alla ansvarar för och ett gott ledarskap i vår verksamhet. Skolan och fritidshemmet arbetar utifrån "Bråka smartare", ett värdegrundsmaterial i samarbete och konflikthantering.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare till fritidshemmet. I arbete som lärare i fritidshem ingår du i ett stabilt och engagerat arbetslag som ständigt strävar efter utveckling inom fritidsverksamheten. Våra förutsättningar utgår från ett nära samarbete med skolans personal, elevhälsa och
ledningsgrupp.
I den här tjänsten är det viktigt att vara engagerad och lyhörd inför elevernas behov. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att skapa en utvecklande, trygg, meningsfull och positiv miljö under elevens hela dag. Arbetet syftar till att få eleverna att nå så långt som möjligt, och utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas i enlighet med utbildningen mål. I din roll ingår att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig fritidspersonal, elever och elevernas vårdnadshavare. Under skoldagen är du en närvarande, aktiv och stöttande pedagog i klassrummet eller i annan form av undervisning samt under raster.
Du bidrar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete samt tar ansvar för att planera, leda och utveckla fritidshemmets undervisning. I denna roll kommer du också att ha ett utökat ansvar för planering och samordning av verksamheten. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp. Du kommer också att vara fritidshemmets representant i det kommungemensamma fritidsnätverket där ni tillsammans med biträdande rektorer i kommunen gemensamt planerar, genomför och utvärderar nätverksträffar för kommunens samtliga personal i fritidshemmet.

Kvalifikationer
Vi söker en utbildad lärare i fritidshem med legitimation. Vi vill att du är flexibel, kommunikativ och vill ta dig an ett uppdrag med fokus på verksamhetens mål.
Du är förtrogen med läroplanen och andra styrdokument och har förmåga att omsätta teori till praktik. Du har en förmåga och driv att aktivt delta i skolans förändringsarbete i relation till skolans utvecklingsplan. Vi arbetar utifrån den kompetenta eleven där inflytande och delaktighet är viktigt.
Vi söker dig som är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete. I ditt dagliga arbete skall du kunna möta människor med inlevelse och empati. Du är även flexibel och ser möjligheter med olika anpassningar i verksamheten. Du sätter elevernas behov först.
För denna tjänst krävs att du har:
• lärarlegitimation med behörighet som lärare i fritidshem
• god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
• Körkort B
Meriterande
• erfarenhet av att arbeta som lärare i fritidshem
• erfarenhet av att arbeta på skola med elever i lågstadiet
• erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
• erfarenhet av att leda kollegor och det pedagogiska arbetet inom fritidshemmet.
• erfarenhet av att aktivt driva fritidshemmets systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete framåt.
• Erfarenhet av schemaläggning, planering och samordning.
Är du intresserad av tjänsten och har erfarenhet av liknande arbete, men har inte den utbildning vi efterfrågar? Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Vi erbjuder dig
Trivsam arbetsplats med positiva och glada kollegor och barn.
Mindre skola med stora möjligheter.
En personlig bärbar dator eller Ipad.
Konkurrenskraftig lön och individuell lönesättning.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.

Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.

Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad 100%
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-01-19
Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.

Ersättning
