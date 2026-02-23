Lärare i fritidshem till Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks kommun / Pedagogjobb / Örnsköldsvik Visa alla pedagogjobb i Örnsköldsvik
2026-02-23
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Är du en passionerad och engagerad lärare i fritidshem som vill göra skillnad i barns liv? Örnsköldsviks kommun söker nu lärare i fritidshem inför hösten som brinner för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra elever.
Som lärare i fritidshem får du möjligheten att arbeta med barn i åldern 6-12 år och bidra till deras utveckling. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem på Örnsköldsviks kommun kommer du att spela en avgörande roll i barnens utveckling och trivsel. Ditt arbete kommer att innefatta en rad ansvarsområden som bidrar till en glad och stimulerande miljö för våra yngre generationer. I denna roll kommer du att:
- Planera och genomföra meningsfulla aktiviteter som stimulerar kreativitet och lärande.
- Skapa en inkluderande och positiv atmosfär där alla barn känner sig sedda och hörda.
- Arbeta nära kollegor för att bygga en helhet kring barns lärande och utveckling.
- Utveckla individuella och gruppbaserade projekt där kreativitet och kommunikation står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem och är entusiastisk över att arbeta med barn. Om du vill vara med och forma framtiden för våra unga och bidra till en inspirerande fritidsverksamhet - då är detta jobbet för dig!
För rollen som lärare i fritidshem till Örnsköldsviks kommun behöver du ha följande kvalifikationer:
- Behörighet att undervisa i fritidshem.
- Erfarenhet av att arbeta med barn i åldern 6-12 år är meriterande.
- En kreativ och initiativrik person som kan inspirera barnen till lärande och lek.
- Förmåga att skapa en trygg och stimulerande miljö för alla barn.
- God samarbetsförmåga och en positiv inställning till kollegor, barn och föräldrar.
- Förmåga att anpassa din undervisning och aktiviteter efter barnens individuella behov och intressen.
Vi värdesätter också en stark kommunikationsförmåga samt att du är lyhörd för barns behov och intressen.
Bifoga CV och personligt brev. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/84". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Mikael Breilin, verksamhetschef 070-3951317 Jobbnummer
9756475