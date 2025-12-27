Lärare i fritidshem till Öjersjö Brunn, Partille kommun!
2025-12-27
Vi söker nu engagerade och drivna lärare i fritidshem eller fritidspedagog som vill vara med och utveckla vår fritidsverksamhet.
Du kommer att arbeta tillsammans med andra pedagoger på fritids och grundskollärare för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra elever.
Dina arbetsuppgifter kan ibland annat innefatta:
- Arbeta i elevgrupp i såväl skola som fritidshem
- Stödja eleverna i deras vardag och individuella utveckling
- Planera, genomföra och följa upp fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor
- Bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta med elever, vårdnadshavare och personal
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller utbildad fritidspedagog. Du trivs med att ta ansvar för verksamheten samtidigt som du samarbetar nära med kollegor. Du är trygg i din roll, kvalitetsmedveten och har ett starkt fokus på det pedagogiska arbetet. Dessutom är du engagerad och driven, med ett stort intresse för att utveckla och bidra till en stimulerande pedagogisk miljö för barnen.
Bra att veta
Intervjuer planeras att påbörjas under v.4-6
Din nya arbetsplats
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Välkommen till Öjersjö Brunn! Vi är en skola som ligger i Öjersjö omgiven av fin skog och natur. På skolan går 650 elever från förskoleklass till och med årskurs fem. På Öjersjö Brunn arbetar man i mindre hus där vi har fritidsavdelningar för respektive årskurs. Skolans personal är kunnig, engagerad och ligger i framkant vad gäller utveckling av undervisningen för att öka våra barns lärande. Hos oss arbetar vi aktivt med att fritidshemmet och dess medarbetare är en professionell och
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
UF, Grundskola, Öjersjö Brunn F-5 Kontakt
Johan Gilberth 031-7921486 Jobbnummer
9663970