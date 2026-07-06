Lärare i fritidshem till Nya läroverket Bergnäset, Luleå
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2026-07-06
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Vi söker nu två fritidspedagoger till Nya läroverket Bergnäsets verksamhet. Då vi eftersträvar en rekrytering så snart som möjligt kommer intervjuer att ske löpande och vi ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag.
Nya läroverket är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. Nya läroverket startade i augusti 2006 och på Bergviken går nu drygt 420 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9, belägen på Bergnäset. Hösten 2021, öppnade vi portarna till vår tredje grundskola, belägen i Svartöstaden. Totalt arbetar ca 105 personer på Nya läroverket och ca 880 elever finnas i vår verksamhet. Skolans grundare är Gunvor Selberg, filosofie doktor i lärande.
Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp. Vi söker nu efter två lärare i fritidshem till vår verksamhet. Du/ni jobbar i ett arbetslag tillsammans med kollegor och även i skolsamverkan i klass, tillsammans med ett lärarteam. Vi letar drivande personer med rätt inställning för sitt uppdrag. Att du tycker om barn och deras utveckling, är en viktig egenskap. Vi arbetar i små team där du har möjligheter att utveckla dig själv tillsammans med våra pedagoger och annan personal.
Som anställd på Nya Läroverket är det av stor vikt att man tror på vårt gemensamma koncept och arbetar hängivet för att:
• Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.
• Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.
• Naturvetenskapen, konstarterna och matematiken har en särskild plats i skolans vardag.
• Skönhet i skolmiljön är viktig för att inspirera till lärandet.
Vi har ett väldigt förmånligt lokalt avtal för fritidspedagogerna som ger ca 6-10 extra semesterdagar varje år, med ex garanterad ledighet mellan jul och nyår samt vissa andra lovdagar. För mer information kring tjänsten, kontakta rektor Carina Henriksson.
I rekryteringsarbetet har Nya läroverket Luleå AB tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: carina.henriksson@nlv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidspedagog NLV Bergnäset". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya läroverket Luleå AB
(org.nr 556667-7927)
Upplagsvägen 20B (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
Nya Läroverket Bergnäset Kontakt
Rektor
Carina Henriksson carina.henriksson@nlv.se 070-2827360 Jobbnummer
9993282