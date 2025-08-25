Lärare i fritidshem till Norrköpings Montessoriskola
Vill du vara med och forma framtidens innovatörer? Vi söker en engagerad lärare i fritidshem som sprider arbetsglädje och positiv energi.
Vilka är vi?
Vi är en del av den offentliga utbildningssektorn och arbetar för att skapa värde för invånare genom hållbar utveckling och innovation. På Norrköpings Montessoriskola fokuserar vi på att skapa inkluderande och trygga lärmiljöer där elevernas utveckling står i centrum.
Med ett professionellt och utbildat team som värdesätter kreativitet och samarbete, skapar vi en stimulerande miljö för både personal och elever. Norrköpings Montessoriskolan är belägen centralt utmed Strömmens vatten men under vår renovering finns vi tillfälligt i dynamiska Klockaretorpet.
Som lärare på Norrköpings Montessoriskola behöver du inte vara utbildad montessorilärare. Vidareutbildning på högskolan inom monessoripedagogik finns om man önskar.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem hos oss leder du både dagens äventyr och morgondagens upptäckter.
Du samarbetar med engagerade kollegor, elevhälsoteam och skolans samlade kompetens för att utveckla elevernas självständighet och lärande. Du ingår i ett arbetslag med flera lärare i fritidshem och tillsammans och var för sig planerar ni och utvärderar verksamheten och kompletterar elevernas skoldag utifrån fritidshemmets uppdrag.
Ditt ansvar under fritidshemstid kompletteras med uppdrag och aktiviteter under elevernas skoltid och du får möjlighet att följa elevernas lärande och utveckling under deras hela skoldag. Tillsammans ger vi våra elever den bästa farten in i framtiden!
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och erfarenhet av rollen. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och är väl insatt i skolans styrdokument.
Som person är du trygg och lyhörd med god förmåga att skapa positiva och förtroendefulla relationer till såväl elever och vårdnadshavare som kollegor.
Som ledare är du skicklig på att motivera och entusiasmera eleverna till nya upptäckter under deras samlade skoldag. Du har en god pedagogisk insikt där du anpassar undervisning och bemötande utifrån individ och situation.
Då vi jobbar med barn ser vi att du är flexibel i att ställa om utifrån ändrade förutsättningar som kan uppstå under arbetsdagens gång. Vidare ser vi även att du kan hantera konflikter som uppstår på ett konstruktivt sätt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 28 september
Kontakt: Johanna Molin rektor 011-157961 johanna.molin@norrkoping.se
eller Ola Söderström rektor 011-157770 ola.soderstrom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
