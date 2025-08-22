Lärare i fritidshem till Lillåns skola F-6
Är du en driven lärare som brinner för fritidshemsverksamheten och som tillsammans med övriga lärare vill vara med och utveckla vårt fritidshem? Vi på Lillåns skola F-6 söker nu en engagerad lärare i fritidshem som brinner för att skapa meningsfulla och bra dagar för våra elever. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som lärare i fritidshem hos oss på Lillåns skola har du en central roll i att driva och utveckla det pedagogiska arbetet inom skolans fritidshemsverksamhet som består av tre avdelningar. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar du aktiviteter som främjar elevernas lärande, trygghet och sociala utveckling.
Under skoldagen använder du dina pedagogiska kompetenser i samverkan med skolans övriga personal för att bidra till en sammanhängande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du är med och skapar en röd tråd mellan skoldagen och fritidsverksamheten, där eleverna ges möjlighet att utvecklas både individuellt och i grupp. Du arbetar nära dina kollegor i fritidshemmets arbetslag samt med skolans lärare för att säkerställa att elevernas behov och intressen står i centrum.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera och genomföra den pedagogiska verksamheten på fritids samt att arbeta i skolan under skoltid
• tillsammans med dina kolleger ansvara för utvecklandet av fritidshemsverksamheten
• planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom fritidshemmet
• verka aktivt för att möta elever där de befinner sig och arbeta för att ge dem de bästa förutsättningar att lyckas i skolan och i fritidshemmet
• verka för att alla elever ska känna trygghet och lust att lära
Om arbetsplatsen
Lillåns skola F-9 ligger i ett trivsamt bostadsområde med närhet till skog och natur, vilket ger goda möjligheter för utomhuspedagogik och lärande i en inspirerande miljö.
Skolans låg- och mellanstadiedel består av cirka 350 elever och ett team av cirka 40 pedagoger som tillsammans bidrar med hög kompetens och engagemang.
Våra arbetslag är uppdelade i:
• Bladet (F-3)
• Boken (4-6)
• Fritidshemmet
Samarbete och välfungerande arbetslag är en central del av vårt arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling. Skolans ledord är:
• Lärande
• Kunskap
• Trygghet
Önskar du läsa mer om vår skola är du välkommen att besöka vår hemsida, orebro.se/lillansskola
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att trivas som lärare hos oss är du trygg, stabil och har en värdegrund som skapar goda möten och trygghet för både våra elever, vårdnadshavare och personal. Det är viktigt att du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och där du kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap. Du kan även genom din pedagogik och din kunskap inom ämnet skapa engagemang och delaktighet hos eleverna. Som person är du lyhörd, har lätt för att kommunicera och bidrar till en lugn och trygg skolmiljö för våra elever. Vi ser att du har god samarbetsförmåga där du trivs att arbeta i team med kollegor, men har också förmåga att ta ansvar över dina arbetsuppgifter och själv strukturera ditt angreppssätt. Du har också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, samt digital kompetens för att kunna dokumentera i våra verksamhetssystem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem
• erfarenhet av att arbeta med IKTTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
