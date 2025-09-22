Lärare i fritidshem till Laröds skola
2025-09-22
Är du en engagerad och kreativ lärare som vill vara med och utveckla vår fritidshemsverksamhet, där vi ser varje barns unika förmåga. Här blir du en viktig del av ett team som skapar en meningsfull och rolig fritid för våra elever.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. Med fokus på kunskap och trivsel är Laröds skola den perfekta platsen för ditt barn att växa och utvecklas. Vår nya, moderna skolbyggnad kompletteras av en stor och inspirerande utemiljö, komplett med uteklassrum som tar undervisningen utanför skolans väggar. Här finns gott om plats för lek och lärande, och närheten till skogen ger oss unika möjligheter till spännande äventyr och naturstudier.
Vår ambition är att erbjuda en undervisning av högsta kvalitet. Våra pedagoger är engagerade i varje elevs utveckling. För att skapa en dynamisk och rolig skolvardag arrangerar vi även dagliga rastaktiviteter som uppmuntrar till rörelse och samarbete.
På Laröds skola tror vi på att bygga en stark grund, inte bara akademiskt utan även socialt. Varmt välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Att jobba som lärare i fritidshem handlar om att skapa en trygg och stimulerande miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas, leka och lära.
•
Planering och undervisning: Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten utifrån läroplanen och skolans mål. Det handlar om att leda undervisning som främjar elevernas fantasi, samspel, rörelse och skapande.
•
Samarbete: Arbetet sker i nära samarbete med lärare, elevhälsoteam, annan personal och vårdnadshavare. Det är viktigt att kunna arbeta i arbetslag och bidra till en positiv arbetsmiljö.
•
Stöd i skolan: Tjänster innebär också att man under skoldagen stöttar elever i klassrummet.
•
Skapa trygghet och rutiner: Du är med och skapar tydliga rutiner och ramar som ger eleverna en känsla av trygghet. Dessutom ska du ta tillvara elevernas behov, intressen och erfarenheter för att göra fritidshemmet meningsfullt.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och kompetent lärare i fritidshem. Du ska vara utbildad och inneha lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. Utöver de formella kraven lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet, då du kommer att ha en nyckelroll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra elever.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi tillämpar löpande urval, det kan finnas möjlighet att tjänsten förlängs.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: 2026-06-12
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Bitr Rektor
Kristofer Ericsson kristofer.ericsson@helsingborg.se 0735-916692
9520518