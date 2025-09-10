Lärare i fritidshem till Kvarnsvedens skola
Kvarnsvedens skola är en F-6 skola med cirka 500 elever. Skolan ligger i vacker bruksmiljö med närhet till skogen på Sjöberget. Inom gångavstånd finns även Kvarnsvedens IP och Mellsta motionscentral som används för olika aktiviteter.
På Kvarnsvedens skola finns ett fritidshem med fem olika avdelningar; Stubben, Furan, Tallen, Bruket och Älven.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
Jag möter varje människa med öppenhet
Kvarnsvedens skola söker nu lärare i fritidshem. Du kommer att arbeta med planering, genomförande och utvärdering utifrån läroplan. Du är delaktig i fritidshemmets verksamhet hela dagen och även under öppning och stängning. Under skoltid har du praktiska lektioner i olika grupper.
Mycket av din tid tillbringas utomhus, oavsett väder så du bör trivas med att vara ute i alla årstider.Kvalifikationer
Meriterande är
* pedagogisk utbildning för uppdraget som lärare i fritidshem.
* erfarenhet av att arbeta med barn, gärna inom fritidshem eller som ledare inom idrott, föreningsliv eller liknande.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska krävs.Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga i ett arbetslag där relationsskapande och kommunikation är oerhört viktigt för att utvecklas tillsammans.
Vara aktiv och van vid att anpassa aktiviteter efter olika behov och förutsättningar.
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där dina idéer tas till vara.
Urval sker löpande.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
