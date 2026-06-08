Lärare i fritidshem till Karl Johansskolan
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2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Karl Johansskolan är en F-6-skola, vackert belägen i hjärtat av Majorna, med närhet till Slottsskogen och stadens rika kulturliv. Skolan har ca 620 elever, fördelade på tre förskoleklasser och fyra paralleller i årskurs 1-6.
Vi har en stark och engagerad personalgrupp, där många medarbetare har lång erfarenhet och tillsammans med nyare pedagoger arbetar för att kontinuerligt utveckla och förnya vår verksamhet. Här på Karl Johansskolan präglas atmosfären av en hög trivsel och en tydlig gemenskap som vi alla värnar om.Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi två engagerade och drivna lärare i fritidshem till ett tidsbegränsat uppdrag som vill bidra till att skapa en trygg, inspirerande och utvecklande fritidsverksamhet för våra elever.
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, utveckla och följa upp den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanens kapitel 1, 2 och 4. Arbetet sker i nära samarbete med ditt arbetslag, där ni gemensamt planerar och genomför aktiviteter som stärker elevernas utveckling och lärande på deras fritid. Du skapar en miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både socialt och praktiskt genom lek, skapande och aktiviteter som främjar lärande.
På förmiddagarna är du en aktiv del av skolans verksamhet och arbetar tillsammans med övrig personal för att stödja elevernas lärande och utveckling. På eftermiddagarna leder du i nära samarbete med dina kollegor fritidsverksamheten i en av våra grupper, där du planerar och genomför aktiviteter som speglar elevernas behov och intressen.
Tillsammans med kollegor skapar du en miljö präglad av delaktighet, trygghet och glädje. Ditt arbete inkluderar även att dokumentera och följa upp elevernas utveckling samt att upprätthålla goda kommunikationer med vårdnadshavare för att säkerställa en helhetssyn på elevens skol- och fritid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med inriktning fritidshem. Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument inom skolområdet.
Meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på fritidshem.
Personliga kompetenser
Du har en stark förmåga att arbeta mot uppsatta mål och är engagerad i att kontinuerligt utveckla och höja kvaliteten på fritidshemmet. Med din nyfikenhet och kreativitet inspirerar och motiverar du både elever och kollegor. Du är trygg i din lärarroll, pedagogisk och förstår vikten av att samarbeta effektivt för att nå gemensamma mål.
Som person är du stabil och trygg, vilket gör att du skapar förtroendefulla och positiva relationer med såväl elever, kollegor som vårdnadshavare. Du är lyhörd för barnens behov och har förmåga att skapa trygghet i gruppen, samtidigt som du väcker nyfikenhet och lust hos barnen att lära. Med en tydlig och inspirerande kommunikation motiverar och entusiasmerar du eleverna att ta till sig ny kunskap och utvecklas.
Ett löpande arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Nicole el Aaraj, Sveriges Lärare nicole.el.aaraj@fvsverigeslarare.se Jobbnummer
9953683