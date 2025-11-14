Lärare i fritidshem till Johannebergsskolan Montessori
2025-11-14
Publiceringsdatum2025-11-14Beskrivning
På Johannebergsskolan Montessori F-5 går cirka 210 elever och arbetar 25 pedagoger.
Klasserna är åldersblandade och det finns fyra klasser med F-2:or och fyra klasser med 3-5:or. Vår skola ligger på gångavstånd till stadsbiblioteket, stadens centrala museum, men även grönområden i närheten som vi gärna besöker. Skolan lägger detta läsåret fokus på elevernas måluppfyllelse i kärnämnena, att stötta elevernas sociala utveckling och att ha en god föräldrakontakt. Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en lärare i fritidshem för våra elever i F12. Som lärare i fritidshem har du delat ansvar för undervisningen i en klass tillsammans med klasslärare under skoldagen, och undervisningen i fritidshemmet med kollegor under eftermiddagen. Under skoldagen ansvarar du för de praktisk-estetiska ämnena och hjälper elever som behöver extra stöd med intensivträning. För oss är det viktigt med likvärdig undervisning och att samarbetet mellan fritidshemmen fungerar och värnas om.
Montessoripedagogiken är även den viktig för oss. Det är utgångspunkten för vår gemensamma värdegrund kopplat till läroplan och övriga styrdokument för skolan. Respekten för barnet och det långsiktiga arbetet med att utveckla våra elever till trygga vuxna är vägledande. Vi är en lärande organisation som arbetar för ett gemensamt helhetsperspektiv i alla delar av vår verksamhet och det kollegiala utvecklingsarbetet är betydelsefullt. Tillsammans med kollegor planerar och genomför du undervisningen i fritidshemmet på ett sådant sätt att den stimulerar elevens utveckling och lärande samt erbjuder eleven en meningsfull fritid.Kvalifikationer
Formella kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i fritidshem. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument och du planerar din undervisning utifrån läroplanen. Meriterande är om du har kunskap om eller erfarenhet av montessoripedagogik sedan tidigare.
Personliga kompetenser
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har elevens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
