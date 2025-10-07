Lärare i fritidshem till Järlåsa skola
2025-10-07
Vill du vara med och bidra till fritidshemmets viktiga utveckling? Vi söker dig som med driv och entusiasm kan jobba framåt tillsammans med oss på Järlåsa skola och fritidshem. Här får du chansen att samarbeta med klasslärare i åk 1, möten med fritidspersonalen och egen planering. Som lärare i fritidshem kommer du att ansvara för den pedagogiska utvecklingen i vår fritidsverksamhet genom att vara delaktig i att utveckla arbetssätt och innehåll på fritidshemmet. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
På Järlåsa skola arbetar vi för att skapa en inkluderande helhet där fritidshemmet utgör en mycket viktig del. Fritidshemmet har egna lokaler i skolbyggnaden som möjliggör många olika aktiviteter. På skolgården finns goda möjligheter till lek och rörelse, och vi går på regelbundna utflykter till den näraliggande skogen.
Järlåsa är en IBIS-skola vilket innebär att vi deltar i ett flerårigt, forskningsbaserat projekt i samarbete med Uppsala Kommun och Uppsala Universitet. Syftet är att genom positiva och tydliga förväntningar samt ett systematiskt och aktivt relationsfrämjande arbete, skapa en god och positiv miljö för alla elever och vuxna, där både lärande och social utveckling gynnas.Skolan är också partnerskola till lärarutbildningen vid Uppsala Universitet.
Järlåsa skola ligger cirka 2,5 mil väster om Uppsala. Kommunikationerna är goda med busstrafik en gång i halvtimmen.
Fritidshemmet är bemannat mellan 06.00 och 17.30, och har elever i årskurserna F-3. Järlåsa skola har drygt 100 elever i klass F-7 och ligger med "skogen in på knuten".
Här kan du läsa mer om Järlåsa skola (https://jarlasaskola.uppsala.se)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Tjänsten består av två delar. Under skoldagen är du en del av skolans elevstödjande organisation. I nuläget innebär det i första hand samarbete med klasslärare i åk 1. Omfattningen av denna del varierar med behoven i klassen, men under skoldagen har du tid avsatt också för möten med fritidspersonalen, och egen planering.
Den andra delen av uppdraget ligger i fritidshemmet. Som lärare i fritidshem kommer du att ansvara för den pedagogiska utvecklingen i vår fritidsverksamhet genom att vara delaktig i att utveckla arbetssätt och innehåll på fritidshemmet. Det ingår även att genomföra pedagogiska aktiviteter ute och inne. Du förväntas bidra med dina pedagogiska kunskaper utifrån fritidshemmets kompensatoriska uppdrag samt driva pedagogisk utveckling och säkerställa meningsfullt innehåll på fritids.Publiceringsdatum2025-10-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet. Arbetet kräver att du har god kännedom om skolans och fritidshemmets styrdokument samt grundskolans läroplan. Vi ser även att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket. Kunskaper för att skapa och driva aktiviteter som fördjupar elevers kunskaper och förståelse för världen, samt stimulerar deras lust att lära genom lek, skapande, rörelse och samtal är också krav för tjänsten.
Har du behörighet att undervisa i något eller några av skolans ämnen ses det som meriterande. Det är en fördel om du även har erfarenhet av arbete på fritidshem.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt och du ser möjligheter i förändringar. Vidare arbetar du bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Dessutom har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar och du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jonas Olsson, rektor, 018-727 37 35.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
