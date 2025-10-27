Lärare i fritidshem till Ilanda anpassad grundskola
2025-10-27
Om arbetsplatsen
Vill du göra skillnad i barns liv och vara en del av en engagerad skola? Vi söker dig som brinner för att skapa en trygg och utvecklande skola och fritidsverksamhet!
Anpassad grundskola är till för barn mellan 7 och 16 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
I anpassade grundskolan är utbildningen anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov.
Elever i anpassade grundskolan erbjuds fritidshem på samma sätt som elever i grundskolan. Elever som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan samt på lov ifall de inte kan vara hemma själva när föräldrar arbetar eller studerar. Korttidstillsyn är en fortsättning på grundskolan fritidshemsverksamhet.
Ilandaskolans anpassade grundskola är för elever i årskurs 7-9. I verksamheten finns det två klasser, en för elever som läser ämnen och en annan klass för elever som läser ämnesområden. Denna tjänst kommer under skoltid främst att vara riktat mot klassen som läser ämnesområden (kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning).
På skolan finns även korttidstillsyn innan och efter skoltid, vilket gör att det i uppdraget är oregelbundna arbetstider. På korttidstillsynen går det ungdomar från båda klasserna.
Som lärare i fritidshem ingår du i ett arbetslag som består av lärare i anpassad grundskola, lärare i fritidshem och elevassistenter som regelbundet träffas för att planera och utveckla verksamheten.
Ditt ansvar kommer vara att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter som främjar elevernas sociala, motoriska och kreativa utveckling. Ni arbetar tillsammans i arbetslaget i ett nära samarbete för att skapa en helhet i elevernas lärande och fritid.
Du förväntas bidra till en positiv och trygg miljö där eleverna känner sig sedda och hörda. För att trivas som lärare i fritidshem på anpassad grundskola behöver du ha viljan och förmågan att se varje elevs styrkor och koppla ihop det med läroplanen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga med särskilda behov, och du brinner för att skapa en trygg och meningsfull fritidsverksamhet.
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och har en god förmåga att anpassa dig till olika situationer. Du har dessutom en stark muntlig kommunikationsförmåga, vilket hjälper dig att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser varje elev som unik och anpassar ditt arbetssätt efter deras individuella förutsättningar.
Arbetet kan därför ibland vara både fysiskt och mentalt krävande, och det är viktigt att du har förmåga att behålla lugnet, skapa struktur och bygga förtroendefulla relationer. Samtidigt får du möjlighet att göra en verklig skillnad i elevernas vardag - ett uppdrag som både utmanar och ger mycket tillbaka.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Månadslön
