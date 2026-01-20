Lärare i fritidshem till Hovåsskolan anpassad grundskola
Göteborgs kommun / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
2026-01-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Är du en person som är lyhörd och flexibel med ett positivt förhållningssätt? Då är du kanske vår nästa lärare! Hovåsskolan söker nu legitimerad lärare i fritidshem, vi ser fram emot din ansökan!
På Hovåsskolan går ca 580 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar, samt anpassad grundskola. Hovåsskolan ligger nära hav och skog. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet.
Som lärare i fritidshem kommer du att bli en del av arbetslaget som ansvarar för verksamheten på fritidshem i anpassad grundskola. I arbetet ingår ett stort värdegrundsarbete med att utveckla barnen i sociala sammanhang. Du kommer också att arbeta i skolverksamheten under skoltid tillsammans med klasslärarna i anpassad grundskola. Det innebär att samplanera, genomföra och utvärdera skol- och fritidsverksamhet.
Vi arbetar i arbetslag och för oss är arbetsglädje och samarbete viktiga ledord. Vi vill tillsammans skapa en helhetssyn på elevens utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Det är meriterande om du även har erfarenhet av
• att arbeta i fritidshem
• organiserad uteverksamhet/rastaktiviteter
• AKK samt erfarenhet och kunskap om tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
• arbete inom anpassad grundskola eller särskilda undervisningsgrupper för elever med funktionsvariationer
Du har ett intresse för att tillsammans med oss skapa en skola där eleverna känner trygghet och nyfikenhet, för att under goda förutsättningar utveckla sina förmågor. Som person har du ett inkluderande förhållningssätt och möter varje barn utifrån individuella förutsättningar och behov. Vi önskar att du är pedagogisk och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang och vill vara med och utveckla vårt fritidshem i anpassad grundskola. Du har förmåga att skapa trygghet och förtroende både hos barn och deras föräldrar.
Vi välkomnar också dig som nyexaminerad att söka tjänsten. För att du som är nyexaminerad lärare skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsterna tillsätts under förbehåll att de inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Estera Liliana Brändström, Rektor liliana.brandstrom@grundskola.goteborg.se 031-3669630 Jobbnummer
9695367