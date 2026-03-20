Lärare i fritidshem till Hägerstenshamnens skola
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
I vår skola och på vårt fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.
För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:
Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.
Arbetsplatsbeskrivning
Hägerstenshamnens skola är en låg- och mellanstadieskola med ca 500 elever. Skolan ligger i ett naturskönt område vid Mälaren i Axelsberg. Vår verksamhet är förlagd till två adresser, Jakobsdalsvägen 17 för årskurserna F-2 och Selmedalsringen 5 för årskurserna 3-6. Skolan har fem arbetslag med uppdrag att bedriva meningsfull verksamhet under skol- och fritidshemstid. Att arbeta på Hägerstenshamnens skola innebär att man arbetar i en verksamhet för barn och ungdomar och därmed har ett verksamhetsfokus "det bästa för eleven". Du, liksom alla medarbetare, arbetar för ROAD, respekt, omtanke, ansvar och delaktighet.
Läs mer på https://hagerstenshamnensskola.stockholm.se/

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som med engagemang och kompetens vill arbeta med de yngre eleverna på skolan, Förskoleklass till åk 3. Du bidrar till att vardagen i skolan och på fritidshemmet fungerar väl. Att omsorg och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val.
Tillsammans med kollegor på fritidshemmet medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar och driver det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan tillsammans med våra lärare i fritidshemmet enligt fritidshemmets läroplan och verksamhetsmål. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Du bidrar även vid föräldramöten och utvecklingssamtal. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, elevfokuserad och serviceinriktad. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen lärare i fritidshem. Meriterande är om du har inriktning musik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och matchning av kompetens till arbetslaget. Intervjuer sker löpande.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se
Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Hägerstenshamnens skola Kontakt
Catarina Olsson 0850839965 Jobbnummer
9810068