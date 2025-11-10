Lärare i fritidshem till Gamla Uppsala skola
2025-11-10
Gamla Uppsala skola söker en engagerad och driven lärare i fritidshem som vill ta ett helhetsansvar för fritidsverksamheten. Hos oss får du möjlighet att leda ett kompetent arbetslag, utveckla det pedagogiska arbetet och vara en nyckelperson i vårt systematiska kvalitetsarbete - allt i nära samarbete med biträdande rektor och kollegor. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Gamla Uppsala skola är F-5 skola med cirka 320 elever. Skolan är för närvarande tillfälligt evakuerad till moduler i väntan på att en ny skola byggs. Undervisningen bedrivs som vanligt i de tillfälliga modulerna.
Vi erbjuder en arbetsplats med stark gemenskap, höga ambitioner och stora möjligheter.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem hos oss arbetar du med elever i årskurserna F-5. Du ansvarar för att planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshemmet utifrån styrdokumenten och elevernas behov. I rollen ingår ett utökat ansvar där du leder arbetslaget i fritidshemmet. Du ansvarar för schemaläggning, lovschema, det pedagogiska innehållet samt det systematiska kvalitetsarbetet i nära samarbete med biträdande rektor och kollegor. Du har även ett administrativt ansvar kopplat till fritidshemmets verksamhet.
Under skoldagen har du ett stöttande uppdrag på individ- och gruppnivå, där du bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö för alla elever. Vår verksamhet präglas av flexibilitet, samarbete och ett starkt fokus på elevernas delaktighet, trygghet och kunskapsutveckling. Du blir en del av ett engagerat och flexibelt arbetslag där samarbete och gemensam utveckling står i centrum.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet och erfarenhet av arbete inom yrket. Vi ser att du har erfarenhet av att leda ett arbetslag och ansvara för den pedagogiska utvecklingen på fritidshemmet.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är en god ledare och har förmågan att samordna grupper och skapa engagemang och delaktighet. Vidare samarbetar och relaterar du med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Dili Rab, biträdande rektor, 018-726 26 69.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
