Lärare i fritidshem till Frejaskolan anpassad grundskola
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2026-06-24
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Vill du arbeta tillsammans med kollegor med samma utbildning som du för att tillsammans göra skillnad för skolans elever? Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i musik och som vill bli en del av vårt kollegium!
Om rollen
Du arbetar med våra elever i anpassad grundskola som läser enligt ämnen och/eller ämnesområden i årskurs 1-9. Här kommer du att undervisa i musik och arbeta i vårt fritidshem. Fritidshemmet ligger i anslutning till anpassade grundskolans klassrum vilket är en fördel för både elever och personal. Just nu håller vi på med en omorganisation kring fritidsverksamheten på skolan och du har stor möjlighet att vara med och utforma hur vi kommer att arbeta framåt.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och dokumentation av undervisningen i fritids och skola. Du utformar den pedagogiska verksamheten så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas utifrån fritidshemmets uppdrag, för detta har du såväl enskild planeringstid som planering tillsammans med kollegorna.
På Frejaskolan arbetar vi ständigt med att utveckla såväl vår fritidsverksamhet som rastverksamheten. För detta utvecklingsarbete finns det varje vecka en särskild pedagogisk mötestid. I vår verksamhet har vi ett fokus på det kollegiala lärandet och du bör ha intresse och engagemang för detta. Vi förväntar oss att du aktivt vill bidra till utvecklandet av vår verksamhet och att du tycker om att arbeta i en lärande organisation.
Om Frejaskolan
Frejaskolan är en grundskola (årskurs F-9) och anpassad grundskola (årskurs 1-9) med tillhörande fritidshem. Skolan ligger vackert belägen i Västra Frölunda med närhet till både natur och hav. Skolans läge gör det även lätt att nå övriga delar av staden smidigt med kollektivtrafik. Skolgården som är 33 000 kvadratmeter inbjuder till många möjligheter för lek och aktiviteter. Frejaskolan har drygt 600 elever och 100 medarbetare.
På Frejaskolan arbetar erfarna pedagoger och målsättningen för verksamheten är att i en trygg och stimulerande miljö ge alla elever goda kunskaper och färdigheter. Frejaskolan har ett fokus på språkutvecklande arbete och vi arbetar med att utveckla vår rastverksamhet. Vi har ett stort fint bibliotek och en bibliotekarie som har verksamhet och aktiviteter som riktar sig till både skola och fritids. På skolan finns även ett stort elevhälsoteam som man kan få stöd och hjälp av vid behov.
Skolans ledord är "För varandra - tillsammans" och det vill vi ska gälla för både elever och medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i musik. Du har dessutom en speciallärarexamen med inriktning intellektuell funktionsnedsättning alternativt erfarenhet av att undervisa elever i behov av stöd och är intresserad av att utbilda dig till speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
Du kan uttrycka dig obehindrat i svenska i både tal och skrift.
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som genom tydligt ledarskap skapar trygghet för eleverna och genom delaktighet skapar motivation och engagemang.
Du är en person som tar ansvar för såväl egna som gemensamma arbetsuppgifter med verksamhetens och elevernas bästa i fokus. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter i god tid. Du arbetar organiserat, systematiskt och ser till att slutföra och följa upp resultatet.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå i mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du visar respekt och hänsyn för alla du möter i yrkesrollen och genom att du har en öppen och positiv attityd som utgångspunkt för ditt agerande bidrar du till en god atmosfär.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer genomförs löpande, så vänta inte med att göra ansökan.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Lars Smith lars.smith@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9977408