Lärare i fritidshem till Enebybergs skola, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Enebybergs skola / Pedagogjobb / Danderyd Visa alla pedagogjobb i Danderyd
2025-08-08
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Enebybergs skola i Danderyd
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Enebybergs skola är en skolenhet som har sin verksamhet i fem olika byggnader: Brage, Eneby, Annexet, Paviljongen och Haga. Dessa utgör tillsammans en en skolenhet: Enebybergs skola. På skolan går ca 640 nyfikna elever fördelade på årskurs F-6.
Enheten ligger i ett lugnt villaområde i Danderyds kommun med närhet till bra kommunikationer.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
I rollen som lärare i fritidshem kommer du att arbeta i någon av våra årskurser åk F-3 eller 4-6. Tillsammans med dina kollegor kommer du att planera och genomföra aktiviteter både i samverkan med grundskola och i fritidshem, där elevens hela dag står i fokus. I din roll kommer du även att ha ett särskilt ansvar för att utveckla fritidshemmet tillsammans med kollegor. Vi ser gärna att du idag har ett liknande uppdrag med motsvarande ansvar.
Vi söker nu en lärare i fritidshem som brinner för fritidshemmet och är väl förtrogen med fritidshemmets styrdokument. Du arbetar i nära samarbete med klasslärarna under elevernas skoldag. Tillsammans med dina kollegor på fritidshemmet verkar ni för att utveckla vår fritidsverksamhet, kortsiktigt och långsiktigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad grundskollärare med inriktning fritidshem och ämnesbehörighet
• Har erfarenhet av arbete i fritidshemmet.
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Har vana av att arbeta med digitala verktyg
Som person är du stabil och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt. Du är flexibel och behåller ett gott humör, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bemöter elever, kollegor och vårdnadshavare med respekt. Dessutom har du en god förmåga att anpassa dig och vill tillsammans med dina kollegor samarbeta mot gemensamma mål. Du är trygg i dig själv och står upp för vad du tycker är rätt och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö som präglas av samarbete. I din roll förväntas du agera med ett analytiskt tankesätt och kan ta ett helhetsperspektiv inom verksamheten samt arbeta för att utveckla undervisningen i de lärmiljöer eleverna möter under hela sin dag. Samarbete ser du som en positiv och självklar del i arbetet tillsammans med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Intervjuer sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126), https://www.danderyd.se/Skolor/Enebybergs-skola/ Arbetsplats
Danderyds kommun, Enebybergs skola Kontakt
Biträdande rektor
Linnea Obua 08-568 91 653 Jobbnummer
9450849