Lärare i fritidshem till De Geers skola
2025-10-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
Gillar du att vara med och bidra och utveckla din arbetsplats? Då kan du vara vår nästa medskapare!
Vilka är vi?
De Geers skola, byggd 1862, är Norrköpings äldsta folkskola. Idag är skolan en F-3 skola med fritidshem. Skolan är centralt belägen vid stadens "skolgata", Södra Promenaden. Skolan har genomgått en omfattande renovering de senaste åren och lokalerna är varsamt renoverade och anpassade till verksamhetens behov. Nu är skolan fullt utbyggda med årskurs F-3 samt fritidshem med två avdelningar.
På De Geers skola utgår vi från en helhetssyn på eleven. Vår vision grundar sig i glädje, trygghet, nyfikenhet och lärande. Vi prioriterar särskilt läsning och rörelse Hos oss finns det stora möjligheter att påverka och vara en del av verksamhetens uppbyggnad!
Som medskapare hos oss, förväntar vi oss att du är professionell, att du har kul, att du gör andra bättre och att du är en del av lösningen!
Du arbetar tillsammans med klasslärare och undervisar eventuellt i ett/flera praktiskt/estetiskt ämnen under skoltid. På eftermiddagen arbetar du på fritidshemmet, och tillsammans med andra pedagoger ansvarar du för fritidshemmets verksamhet.
Som lärare i fritidshem arbetar du med att skapa en trygg och stimulerande miljö för eleverna.
Du planerar och genomför aktiviteter som stödjer barnens fysiska och mentala utveckling, samtidigt som du samarbetar nära med kollegor i hela skolan för att främja elevernas hälsa och välbefinnande.
I rollen ingår också att utveckla elevaktiviteterna och engagera barnen på ett kreativt sätt.
Alla förekommande arbetsuppgifter i vår verksamhet kan ingå då vi är en liten arbetsgrupp som arbetar nära och pristigelöst med varandra.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Vi ser att du har erfarenhet från arbete i skolans lägre åldrar och inom NPF. Vidare är du väl förtrogen med fritidshemmets och skolans styrdokument.
Du har god samarbetsförmåga och lätt att samverka med andra människor och du gör dina kollegor ännu bättre. Du är duktig på att skapa goda relationer med både elever, föräldrar och kollegor.
I din roll som lärare i fritidshem är du lugn, flexibel och har lätt för att anpassa dig till snabba förändringar. Du är kreativ och kommer med idéer och lösningar som kan leda till ny praktik.
Vi förväntar oss att du är en pålitlig lagspelare med ett stort hjärta, att du bidrar med positiv energi och är redo att hjälpa till för att skapa en trivsam arbetsmiljö för både kollegor och elever.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 1 november eller så fort som det är möjligt
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 oktober
Kontakt: Rektor Marika Andersson, 011-15 39 64 eller marika.andersson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
