Lärare i fritidshem till Bondsjöhöjdens skola/Murbergsskolan
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Bondsjöhöjdens skola/Murbergsskolan söker en lärare i fritidshem
Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan är två skolor inom samma geografiska område; Bondsjöhöjden, Murberget, Änget, Bondsjöstaden. Vi är två- och treparallelliga skolor som arbetar nära tillsammans under en gemensam skolledning och administration. På skolorna har vi ca 350 elever. Förutom grundskola har vi fritidshem på båda skolorna.
Bondsjöhöjdens skola (F-2) ligger på Bondsjöhöjden i nära anslutning till Bondsjö IP och skogen som vi använder som vårt externa klassrum.
Murbergsskolan (3-6) ligger granne med länsmuseet på Murberget och har även skogen precis inpå knuten.
Till både buss-och järnvägsstation i centrala Härnösand finns det goda bussförbindelser till/från båda skolorna.
Skolans personal är en stark kår som står för ett välutvecklat samarbete för att eleverna ska känna trygghet och utvecklas på bästa sätt. På skolan samverkar en grupp personal kring en grupp elever under hela skoldagen.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten i fritidshem utifrån läroplan och övriga styrdokument.
Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling.
Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och strävar efter att skapa en skola där alla känner sig sedda och inkluderade. Därför pågår även en ständig utveckling av värdegrundsarbetet och anpassningar av lärmiljön. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever.
Du vill utveckla skolans uppdrag, mål och arbetsmetoder tillsammans med kollegor i arbetslaget för att elevers inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas. Vi tror att du är duktig på kommunikation och samspel med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du gillar att vara med och påverka och ta ansvar för din arbetsplats och ser det som självklart att vara lösningsfokuserad och sträva efter att nå högre måluppfyllelse tillsammans med dina kollegor. Du använder dig av digitala verktyg som är en självklarhet i undervisningen och ser dess möjligheter till utveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
lärarexamen med behörighet för att undervisa i fritidshem enligt lärarlegitimation
goda och dokumenterade erfarenheter av att planera, genomföra och utvärdera rastaktiviteter
god förmåga i konfliktlösning.
goda kunskaper i svenska - tala och skiva.
digital kompeten - som pedagogiskt verktyg samt dokumentation.
Meriterande:
Behörig att undervisa i idrott eller musik.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i fritidshem.
Fördjupande kunskaper i NPF.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs med att ta ansvar och kan självständigt planera, genomföra och följa upp arbetet på ett strukturerat sätt. Du är trygg i ditt ledarskap, har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och bidrar till ett positivt arbetsklimat där både kollegor och verksamhet kan utvecklas.
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Tillsvidareanställning
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:•Visa giltig ID-handling•Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis•Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd•Vid behov uppvisa giltigt körkort•Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationRegisterkontrollFör vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.SäkerhetsprövningVid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:•Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövningFör vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.AnsökanFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 31 HÄRNÖSANDS KOMMUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Biträdande rektor
Anna-Karin Erbell anna-karin.erbell@harnosand.se +46705377719 Jobbnummer
9947516